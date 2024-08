La inflación de julio fue del 4 por ciento acumulando un 263,4 interanual

Gialluca denunció que la caída en el consumo de algunos alimentos es tan fuerte, que representan valores de hace 110 años-

El INDEC dio a conocer qué la inflación de julio fue en promedio de 4% acumulando en los primeros 5 meses del año un 83,8%. Desde la Defensoría del Pueblo de la Provincia, señalaron que, la inflación este mes bajo un 0,7%, es decir que, si el Gobierno Nacional continúa con estas políticas económicas, en los próximos 4 meses, estaría disminuyendo la misma a un 2,8 % mensual, con lo que pasaríamos a tener los consumidores una interanual del 33%, “indicadores que no se observan en los precios de los alimentos en góndolas, ni de los medicamentos y menos aún de los alquileres”. A su vez, el Ombudsman Provincial Dr. José Leonardo Gialluca, refirió que los índices oficiales, muestran una caída del consumo de lácteos y carne, en donde 1 de cada 5 argentinos es hoy indigente. Es decir, no tiene la capacidad económica para comprar los alimentos necesarios lo que está generando una verdadera crisis humanitaria nacional, donde la mala alimentación y el hambre se traducen en un incremento de la mortalidad infantil. Así, el consumo anual per cápita de carne vacuna este año será inferior al de 1920, según la Bolsa de Comercio de Rosario, representando la cifra más baja en 110 años. Simultáneamente, el consumo de lácteos cayó un 17, 6 % en el primer semestre del 2024. La disminución en la compra de alimentos, nos muestran los datos publicados por UNICEF Argentina este año, donde se informó que 1 millón de niños se van a la cama sin cenar. El número llega a 1 millón y medio si se considera a los que se saltean alguna comida durante el día y “por otra parte en esos hogares existen 4,5 millones de adultos que no comen para priorizar a sus hijos”. El derrumbe del consumo es general en todos los rubros, respecto a julio del 2023, por lo que, si no se puede pagar por la comida, "obviamente baja el consumo de bienes y servicios, lo que implica que cada hogar reestructure sus gastos de acuerdo a las necesidades que se les presenta" y de allí es que se observa cómo millones de usuarios, caen en los establecimientos públicos de salud o de educación.