La eliminación de los topes al precio de las garrafas de gas significará mayores aumentos que impactarán en el bolsillo de los consumidores

Gialluca rechazó las publicaciones de la Secretaria de Energía y de empresarios, en cuanto a que los precios de las garrafas no se dispararán y que el mercado se regulará solo, “pues no tienen en cuenta los reales costos económicos del transporte, para provincias que estamos a 1.100 kilómetros de los lugares de adquisición de este producto, a lo que se le suma que, el valor de fraccionamiento también se incrementará”, en un insumo que es utilizado en Formosa por el 99,9% de la población. Advirtió que, el ReNaBaP informó que cada día son más las familias que utilizan leña para cocinar, siendo que los sectores más vulnerables ya ni piensan en la garrafa y salen a buscar tablas o tarimas como ocurría en el 2001-El Defensor del Pueblo de la Provincia de Formosa, Dr. José Leonardo Gialluca, rechazó las afirmaciones concretadas desde la Secretaria de Energía de Nación y por determinados sectores empresarios, “en cuanto a que los precios de las garrafas no se dispararán y el mercado se regulará solo”. Todo ello, luego de que el Gobierno Nacional desregulara el mercado del gas envasado y eliminara los Precios Máximos de Referencia para las garrafas mediante la Resolución Nº 216/24 publicada este lunes en el Boletín Oficial, firmada por Rodríguez Chirillo, estableciendo que se dejarán de aplicar los “Precios Máximos de Referencia” en las etapas de fraccionamiento, distribución y venta al público de las garrafas. El Funcionario Provincial, denunció que, con esta medida se vuelve nuevamente a golpear el bolsillo de todos los consumidores, especialmente el de las franjas sociales más vulnerables que tenían un precio máximo de referencia y ahora lo llaman “Precio de Referencia”, sacando el máximo, por lo que, en estos días se producirán más e importantes subas en la garrafa de 10 kg, lo que ya fue adelantado por ciertas distribuidoras de nuestra ciudad capital que han expresado que durante esta semana subirán entre 4 mil o 5 mil pesos la de 10 kg y otras han dejado de atender por desconocer el valor de ventas, sobre todo teniendo en cuenta que en Formosa tenemos unos 1.100 kilómetros de “transporte” o un poco menos, dependiendo de donde se retiren las garrafas y si no se subsidia en algún punto, obviamente, los valores aumentarán. Agregó que, la Resolución antes citada forma parte de las Disposiciones establecidas en el DNU Nº 70/23 y en este contexto, se actualizaron los “Precios de Referencia” para las garrafas: $8.500 para la de 10 kg, $10.200 para la de 12 kg y $12.750 para la de 15 kg incluyendo impuestos. Además, se derogaron los “apartamientos máximos permitidos”, un cálculo que se utilizaba para fijar los precios de las garrafas según el costo logístico en diferentes zonas del país y también esta desregulación, afectará al Programa Hogar, un subsidio otorgado por la Secretaria de Energía y ANSES, que cubría el 80% del valor de la garrafa de 10kg. Del relevamiento llevado adelante este martes, las empresas privadas en nuestro medio ofrecían la garrafa de 10 kg a $9.500 al mostrador, delivery $11.000; la de 15 kg $17.000 y $19.000 a domicilio y la de 45 kg $51.000 al mostrador y $52.000 delivery, entre tanto, Refsa Gas, empresa estatal, comercializaba la garrafa de 10 kg a $8.500 y la de 15 kg a $12.750, por ahora.