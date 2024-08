La DPV trabaja en la Estación de Bombeo 9 de julio

En diálogo con AGENFOR, el Ingeniero Javier Caffa, administrador General de la Dirección Provincial de Vialidad (DPV), brindó detalles de las obras en la Estación de Bombeo 9 de Julio, destacando la modernización y ampliación de las capacidades de bombeo en la ciudad de Formosa.

Esta estación se ubica sobre la prolongación de la avenida homónima, atrás del Anfiteatro de la Juventud, en el barrio San José Obrero, cerca del acceso a la reserva de biósfera Laguna Oca.

“Estamos realizando una obra importante, dentro de un plan de acondicionamiento de todas las estaciones de bombeo, de modernización y ampliación de las capacidades de bombeo, en la ciudad de Formosa, cambiando todo lo que es la cañería que sale de la estación de bombeo, para expeler las aguas fuera del anillo contenido”, indicó.

Y añadió que se trata del reemplazo de toda una cañería metálica existente, “que ya tiene su daño y su deterioro”, por un conducto de hormigón que, aparte, “va a servir después para ir reemplazando cañerías metálicas tipo encamisado”.

Asimismo, se aprovecharán estos trabajos para reconstruir toda la calzada que estaba sobre esta defensa, que era de un pavimento asfáltico y está deteriorada por el tránsito de la zona; por lo que se la va a sustituir por un pavimento de hormigón, “con toda la base, el paquete estructural, que amerita al tránsito que tiene esta arteria”.

De esta manera, el funcionario señaló que, para la ejecución de estas tareas, se interrumpió el tránsito, lo que permite realizar los trabajos en condiciones de seguridad adecuadas porque, “recordemos, que acá tenemos maquinaria pesada que está trabajando”.

Por este motivo, le solicitó a los vecinos del barrio “un poco de paciencia, pero saben que esto va a redundar en beneficio para toda la comunidad, y para darle a esta estación de bombeo otras prestaciones y otra capacidad también”.

“Quienes deseen ingresar a Laguna Oca, tenemos el tránsito por la Eva Perón, que sale también a la defensa y después ingresa por el acceso habitual”, sostuvo.

Caffa, también, detalló que están trabajando sobre una extensión aproximada de 120 metros que, reiteró, “incluye toda la demolición del pavimento antiguo, el saneamiento de los suelos, la compactación de la subrasante, la ejecución de un suelo cemento para terminar después con la calzada de hormigón”.

“Previamente, en este tiempo, lo que estábamos haciendo es remover todo el antiguo conducto metálico, la cañería metálica, y reemplazando ya por un conducto de hormigón que tiene 15 metros de largo”, ahondó.

Para explicar el recorrido que hace el agua para que funcione de forma correcta, el titular de la DPV recordó que esta estación de bombeo recibe todas las aguas de la Laguna de los Indios, donde hay distintos barrios y una cuenta del barrio San Martín que desagota en ese gran pulmón.

También están el Lote 4, Villa Jardín, San José Obrero; todas esas aguas, en situaciones de emergencia, de precipitación, “escurren hacia el cuenco laminar de esta estación de bombeo, en circunstancias normales, con río bajo como tenemos ahora, existe acá un descargador de fondo con puertas por el cual escurre por gravedad o naturalmente las aguas”.

“En situación de emergencia hídrica, cuando tenemos un río alto, se cierran estas compuertas y se activa este sistema de bombeo. Acá tenemos sistemas de bombeos eléctricos, sistemas de bombeo a combustión o motobombas, entonces se puede operar tanto con energía eléctrica como con combustible”, agregó.

En otro orden, Caffa aseveró que estas obras tienen un 40% de avance y que la etapa “más problemática” ya se realizó, por lo que queda terminar de colocar los conductos; luego, la semana que viene, se procederá a la ejecución del suelo cemento y posteriormente se terminará ya con la calzada de hormigón y toda la señalización vertical que corresponde.

“Nosotros prevemos que en el transcurso de la semana que viene, siete días, tendríamos que tener terminada la ejecución. Después hay que esperar un periodo de fragua, que sabemos que el hormigón requiere también tener su periodo de endurecimiento y posteriormente ya podrá entrar en servicio”, anticipó.

Financiamiento

El Administrador de Vialidad Provincial precisó que estas obras, “como tantas otras que se realizan en toda la geografía provincial”, se financian con Tesoro Provincial y responden a una planificación estratégica de recursos e intervenciones en a base a “una necesidad”.

“Estas obras se están realizando ahora en un periodo de río bajo, de sequía, pero hay una inversión en las estaciones de bombeo que responden a una planificación que, para que en un futuro cuando tengamos una situación de emergencia hídrica por crecida del río, estén en condiciones todas estas estaciones de bombeo”, explicó.

Y profundizó: “Es decir, que hay una planificación estratégica de las obras que se ejecutan y hay obras de corto plazo, mediano plazo y largo plazo, pero en la actualidad todas estas obras están financiadas con el Fondo del Tesoro Provincial”.

Por último, Caffa aseguró que desde el inicio de la gestión del gobierno nacional actual no recibieron ningún recurso para obras viales, más bien “ha paralizado totalmente el financiamiento de la obra pública con Tesoro de la Nación”.

“Y no sólo eso, sino que un montón de proyectos que se estaban gestionando a nivel nacional, como podría ser la prolongación de la Autovía, en la ruta nacional número 11 hasta la ciudad de Clorinda, también lo dio de baja a todos esos convenios que ya habían sido firmados. Así que las perspectivas también no son nada alentadoras, porque hasta ahora ha habido rumores, pero de continuidad de esas obras nacionales no tenemos noticias”, cerró.