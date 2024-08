Familia que demandó módulo en el Lote 111 “tiene un acompañamiento integral desde antes que la noticia saliera en redes”

A raíz de una noticia que circuló en redes sociales, donde una familia con dos hijos con autismo reclama la entrega de un módulo habitacional, la ministra de la Comunidad, Gloria Giménez, aclaró cómo se abordó esta situación y aseveró que tuvieron “un acompañamiento integral” antes de que esta circunstancia se viralice en internet.

“Con la familia se está trabajando desde el programa Mejor Calidad de Vida. Antes de que saliera esto en las redes sociales ya tenían una comunicación y un acompañamiento desde el programa del Ministerio de la Comunidad”, indicó.

Y agregó: “Tienen niños con la condición TEA. Pero es una familia que no estaba inscrita, que se le ofreció inscribirla así como todos los que están en espera, a pesar de que tenga esta situación particular, que lo vamos a trabajar en forma particular con esa familia, como lo hacemos con el resto”.

En este sentido, la funcionaria ratificó que cuando existe una situación con características particulares, como es este caso, “se trabaja en esa forma particular”, porque “las cuestiones sociales tienen múltiples causas y múltiples necesidades o demandas”, entonces “tenemos que atender en forma integral a esas familias”.

“La familia venía del interior de la provincia, así que no estaba inscrita, tiene que hacer toda su inscripción, formalizar el pedido, y por supuesto, en forma conjunta, vamos a ver la situación particular de esa familia, de qué manera podemos acompañarla”, reiteró.

Asimismo, Giménez explicó que todos los núcleos familiares que tengan “algún tipo de demanda o necesidad”, deben acercarse al Espacio de Encuentro de la Comunidad Organizada (ECO), “más cercano al lugar donde están viviendo”.

“Una vez que se acerque, plantee su situación cualquiera fuera, su dificultad, no hace falta que vengan a la sede central, e inmediatamente van las trabajadoras sociales a hacer un informe socioambiental de la situación, pero todo lo que hacemos se constata antes de intervenir, una vez hecha la visita en el lugar y demás, se evalúa caso por caso”, precisó.

Y añadió: “Por supuesto que tenemos una demanda y una espera, estamos en una situación de crisis que atraviesa todo el país, y este caso en particular, se está trabajando con las familias, no están en una situación de calle; y, por supuesto, le pedimos también que reúnan todas las documentaciones pertinentes como cualquier otra familia que en su situación también que están esperando”.

En este punto, la titular de la cartera comunitaria destacó que “para nosotros todas las situaciones ameritan una intervención personalizada y particular” porque “todas las problemáticas sociales debemos abordarlas en forma integral e integrada, para que sea sostenible en el tiempo, no podemos trabajar una vez y dejamos de trabajar con las familias”.

Problemática habitacional

En otro orden, se refirió a la paralización de obras públicas por parte del Gobierno Nacional como causa y consecuencia de la profundización del problema habitacional en todo el país y señaló que, aquellas familias que estaban alquilando, no puede seguir pagando ese costo, entonces, esta decisión política no sólo afecta “al que no tenía (un lugar donde vivir) sino también al que tenía y podía pagarlo, pero que hoy le está costando más”.

“Porque hay que priorizar comprar la comida, y muchas veces también se prioriza el pago de los servicios, que eso no es culpa o no es responsabilidad del gobierno provincial. La tarifa de la luz eléctrica, por ejemplo, es una cuestión que nos impone el Gobierno Nacional”, consideró.

En este punto, Giménez aprovechó para solicitar a toda la comunidad que se acerquen a los Espacios ECO para realizar el trámite de reempadronamiento a los subsidios de la energía eléctrica, ya que el plazo se extendió hasta el 4 de septiembre próximo.

“Si bien ya la mayoría de las familias ha recibido la visita de algún compañero, o se habrán acercado a alguna institución del Estado provincial, tenemos tiempo aún para al menos ayudarle. Realmente el Estado provincial ayuda a que le inscribamos a esta familia para que al menos les sea un poquito más fácil pagar su servicio, porque, insisto, los costos los pone el Estado nacional y no la Provincia”, subrayó.

Y cerró reconociendo que también, debido a la crisis económica que atraviesa el país, “hay más demanda de comida y todo lo que tenga que ver con las necesidades básicas de una familia”, pero destacó que el Gobierno de la Provincia de Formosa “está presente y podemos, hasta ahora, sostener estas demandas”.