Solicitan a ANSES el pago de bono extra de 70 mil pesos para los pensionados por discapacidad

Estos beneficiarios cobrarán a partir del mes de agosto un monto de $157.848 que, sumados al Bono Extra de $70.000, obtendrían un total de $227.848, monto que, por la crisis económica, que se agrava día a día por la suba de la inflación y la devaluación, hace que se torne dramática la realidad de los pensionados y jubilados, en especial los que cobran la mínima. La situación de vulnerabilidad que atraviesan es preocupante porque se multiplican los casos de personas que no pueden comprar alimentos ni medicamentos. La canasta básica de un adulto mayor, ya se acerca a los $800.000 y cuadruplica el haber mínimo.-La Defensoría del Pueblo de la Provincia de Formosa, solicitó formalmente al actual Titular de la ANSES Mariano de los Heros y a la Ministra de Capital Humano Sandra Pettovello, autoricen el pago del bono extra de 70 mil pesos previsto para los beneficiarios de pensiones por discapacidad. El Ombudsman Provincial, Dr. José Leonardo Gialluca, recordó que, en agosto aumentarán los haberes tras el cambio de ley. Se estima que el mismo será de un 4,6% al igual que la inflación de junio, de esta manera, las Pensiones No Contributivas por discapacidad, llegarán a $157.848. Agregó que, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) realizó este ajuste teniendo en cuenta el cambio en el Índice de Precios al Consumidor (IPC), asegurando así que las prestaciones se mantengan en línea con la inflación, no obstante, lo cual, estos beneficiarios no cubren de ninguna manera, el mínimo de sus necesidades esenciales, tanto alimentarias, medicamentos y coberturas de servicios básicos. Este aumento es parte de una serie de medidas implementadas por el Presidente, Javier Milei, quien promulgó el Decreto Nº 274/2024 para modificar el sistema de movilidad de las jubilaciones. Según esta nueva normativa, los haberes previsionales se ajustan mensualmente en base al IPC a partir de julio. En relación a las jubilaciones mínimas, aumentarán de $215.622,21 a $225.498, lo que también repercutirá en las pensiones no contributivas por discapacidad, que corresponden al 70% de la jubilación mínima, adicionalmente, las beneficiarias de las Pensiones No Contributivas para Madres de Siete Hijos recibirán el equivalente al 100% de la jubilación mínima, es decir, $225.497, las mismas tienen acceso a los beneficios de la Tarjeta Alimentar para sus hijos menores de 14 años.