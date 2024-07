Este miércoles 3 de julio, la Subsecretaría de Recursos Humanos, en articulación con el Ministerio de Desarrollo Humano (MDH), realizó la segunda jornada de “Abordajes de la salud mental en ámbitos de trabajo”, destinada a todos los organismos pertenecientes al Poder Ejecutivo Provincial.

Cabe recordar que el pasado jueves 13 de junio se desarrolló la primera parte, la cual contó con una amplia aceptación en el personal.

Para profundizar sobre la temática, la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR) habló con la subsecretaria de Recursos Humanos, la licenciada Gladis Mazza, quien subrayó que se trata de “un tema muy nuevo”, manifestando que por lo general “uno está más acostumbrado a capacitaciones que aborden otros contenidos, como por ejemplo los relacionados a una problemática de corazón y a la importancia de la realización del Respiración Cardiopulmonar (RCP)”.

“Particularmente, es la primera vez que tocamos este tema en una capacitación y tenemos un alto compromiso en informarse y en aprender acerca de cuáles serían esos primeros auxilios a poner en práctica en el caso de encontremos con un compañero con una crisis de ansiedad o alguna problemática que lo está llevando a tener una conducta diferente a la habitual”, explicó.

Asimismo, dejó en claro que el compromiso del organismo va más allá de estas dos jornadas, sino que está basado en “trabajar sobre una guía que plasme estos pasos a dar, es decir, trabajar en un documento que sirva para los distintos espacios de trabajo, para que los responsables de las áreas de recursos humanos tengan a dónde acudir para saber de qué forma abordar una situación compleja”.

“Creo que todos hemos tenido malos momentos, transitamos por distintas situaciones que tarde o temprano atraviesa a todos”, expuso y marcó que “nadie puede decir ‘a mí no me pasará’, porque no sabemos los inconvenientes que trae la vida”.

Por lo tanto, señaló que “la Subsecretaría de Recursos Humanos lo que busca es informar para aprender sobre cómo proceder y actuar para nosotros mismos y para nuestros compañeros”, cerró.

Capacitación

En otro orden, el licenciado Marcelo Kremis, director de Salud Mental del MDH, brindó algunas precisiones de lo abordado en la capacitación, declarando a esta Agencia que “se trabajó puntualmente sobre algunas estrategias o técnicas para poder abordar la situación de crisis de una persona”.

Aclaró que cuando se habla de “crisis” puede ser alguien “que esté pasando por un momento de angustia, de dificultad o que se sienta desbordada”, indicando con certeza que “es fundamental el acompañamiento hasta que llegue la ayuda de los profesionales especializados”.

También, puso en resalto “la importancia de la escucha activa, de ser receptivos, comprensivos, empáticos, para que así se sienta acompañado, escuchado y de esa manera producirle un alivio”.

“Es es un gran primer paso para que pueda disminuir su carga de angustia y de ansiedad”, indicó y acotó que “hasta en el caso más grave, en donde ya se requiera de una intervención profesional de salud mental, esta contención es relevante”, cerró.