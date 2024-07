Los vehículos particulares que realizan transporte de pasajeros deben estar habilitados

En el caso de detectarse en los distintos controles, tanto en Rutas Nacionales o Provinciales dentro de nuestra Jurisdicción, el traslado de pasajeros por vehículos no habilitados, se procederá al inmediato secuestro de los mismos-Habiéndose detectado en los últimos meses, numerosos vehículos particulares, cuyos propietarios los utilizan para realizar el traslado de personas, tanto desde distintos lugares del interior provincial hacia nuestra ciudad capital y viceversa, sin que los mismos se encuentren debidamente habilitados, desde la Defensoría del Pueblo de la Provincia, conjuntamente con la Dirección de Transporte, “se Instó a sus responsables a cumplir con todos los requisitos que cualquier persona física o jurídica que pretenda realizar los Servicios de Auto Transporte Público de Pasajeros dentro de nuestro territorio provincial, bajo la posibilidad cierta de secuestro de los vehículos”. El Ombudsman Provincial, Dr. José Leonardo Gialluca, señaló que, se han incrementado el número de vehículos que no encontrándose habilitados, realizan transporte de pasajeros, cobrándoles diversas sumas de dinero, y colocando en estos casos en riesgo la integridad psicofísica de los eventuales usuarios, toda vez que los mismos no cuentan con las pólizas o seguros que cubran daños a personas transportadas y menos aún conductores debidamente habilitados. En este sentido, el Director de Transporte de la Provincia, Dr. Pablo Córdoba, informó que los interesados deberán presentar los siguientes requisitos: * Nota de solicitud de Habilitación. * Comprobante de Pago del Arancel para la Inscripción y Habilitación, que será anual, mediante depósito en la cuenta habilitada en el Banco Formosa S.A. Cuenta Corriente Nº 0100-00269470/088, CBU Nª 3150100611002694700888 a nombre del Gobierno de la Provincia de Formosa -“Fondo de Transporte”- que será fijado por el equivalente a cien (100) U.F. Entiéndase por cada U.F. el equivalente a un (1) litro de nafta súper a precio de mercado que será publicado mensualmente en las ventanillas de la Dirección de Transporte. * Fotocopia Autenticada del Título del Automotor. Para el caso que el Título de propiedad del Automotor no se encontrare Inscripto a nombre del solicitante, deberá presentar la constancia de transferencia en Trámite y/o Autorización otorgada ante el Escribano Público por el titular para la prestación del Servicio. * Fotocopia Autenticada de la Cédula del Automotor. * Fotocopia Autenticada de la Revisión Técnica Obligatoria (RTO) otorgado por talleres habilitados por la Consultora Ejecutiva Nacional del Transporte. (la autorización para realizar la RTO, en los talleres de INTERFOR será otorgada por esta dirección una vez que el habilitante haya entregado la TOTALIDAD DE LOS REQUISITOS que aquí se exponen). * Fotocopia Autenticada de la Póliza de Seguro cuya cobertura deberá ser por Responsabilidad Civil por daños a Terceros, Personas Transportadas y Personal de Conducción (para el caso de contar con chóferes), de acuerdo a las normas de la Superintendencia de Seguros de la Nación; entre otros.