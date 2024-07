La Policía desmintió el supuesto secuestro de una niña en Lote 8 y aclaró que la información es falsa

La inmediata respuesta policial y la colaboración de vecinos de esa comunidad originaria, permitieron esclarecer la situación





Este fin de semana circuló en una página de Facebook, que en Lote 8 pretendieron secuestrar a un niño; pero la rápida investigación de la Policía determinó que se trató de una información falsa.

Todo ocurrió el sábado alrededor de las 16:00 horas, cuando efectivos del Destacamento Lote 8 tomaron conocimiento por redes sociales, que ocupantes de una camioneta gris intentaron levantar a una niña de esa comunidad originaria, en cercanías a un local comercial.

Rápidamente los policías se abocaron a las tareas investigativas, y ubicaron la camioneta de acuerdo a las características aportadas, que estaba al mando de un docente de la localidad de El Potrillo.

Según comentó el maestro, cerca de las 14:00 horas, arribó a esa localidad con 10 pasajeros que residen en esa comunidad, para que participen de las actividades de un culto que se encuentra en el barrio Zalazar.

Luego tomó la decisión de almorzar y descansar a 100 metros del Destacamento Policial. Momentos después, despertó por los gritos de niños originarios, varones y mujeres de entre 5 y 10 años que llegaron a ese lugar para jugar.

Relató que después optó por acercase nuevamente hasta el culto y remarcó que en ningún momento cruzó palabras con los niños.

También se verificó las captaciones fílmicas de un comercio de esa localidad, a través del cual se descartó el presunto hecho.

En el marco de la investigación, los auxiliares de la Justicia se trasladaron hasta una vivienda de la comunidad Tucumancito, donde dialogaron con una mujer que señaló que, minutos antes su hija de seis años llegó a la casa asustada porque al parecer la quisieron levantar, desconociendo la veracidad de lo acontecido.

Se le explicó que a través de la investigación y cámara de seguridad verificada se determinó que no existió el hecho. No obstante, se la invitó a realizar la denuncia si consideraba necesario, pero la mujer expresó que no tenía intenciones de realizar ningún escrito.

A través de las averiguaciones realizadas a pobladores de la zona y la verificación de las cámaras, se estableció que se trató de un mal entendido y que el hecho no existió.

Toda la información obtenida, se incorporó a un Expediente judicial y se puso a disposición del Juzgado de Instrucción y Correccional de la Tercera Circunscripción Judicial de la provincia, con asiento en Las Lomitas. (Con foto)