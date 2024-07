La guardia del Hospital de la Madre y el Niño con alta demanda: cien pacientes por día

Aumentó el número de atenciones, tanto en guardia como en internación por patologías respiratorias.

La llegada del invierno con temperaturas muy bajas repercutió en la salud de los más pequeños de la casa, quienes presentan patologías respiratorias diversas.

El Hospital de la Madre y el Niño se encuentra atendiendo a unos cien pacientes por guardia de 24 horas, con diversas enfermedades como neumonía, bronquiolitis, broncoespasmo y bronquitis, según confirmó a la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR) la jefa del Servicio de Pediatría, Daiana Estefanía Calas.

Entre los afectados se encuentran niños de todas las edades, incluso recién nacidos. Consultada sobre la gravedad de los cuadros, la profesional explicó que “tenemos de todo tipo, casos graves que llegan inclusive a terapia intensiva y casos de patologías banales, digamos, que pueden ser tratadas solamente en la guardia”, explicó, tras confirmar que se detectaron casos de COVID-19 y, por supuesto, Influenza.

Ante este contexto, Calas recomendó ventilar ambientes en los domicilios, continuar con el lavado de manos, en lo posible uso del barbijo en lugares cerrados, mantener la distancia, todas recomendaciones que ya fueron aprendidas durante la pandemia por coronavirus.

En particular sobre el uso del barbijo, dijo que es recomendable su uso para prevenir el contagio de distintos virus respiratorios presentes y además desterró el mito que indica que el frío enferma. “El frío no enferma, pero sí no tomar las medidas de protección necesarias, el estar con gente que está con patologías respiratorias y no tener los cuidados adecuados para eso”, enfatizó.