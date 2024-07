Insfrán anunció incremento salarial del 28% para la administración pública, un acumulado del 80% en lo que va del año.

En conferencia de prensa, el Gobernador Gildo Insfrán anunció este viernes 12 de julio un nuevo incremento salarial para la administración pública. El mismo consiste de un incremento de haberes del 28 % sobre los valores vigentes a enero del corriente año, lo que representa un acumulado del 80 por ciento.

La suma comprende a jubilados y pensionados de la caja de previsión social. Se extiende a los beneficios complementarios remunerativos de los agentes activos de los escalafones de la administración general: adicional por guardias, horas extras, días inhábiles, tareas diferenciadas, asistencia social, entre otros.

Por su parte para el Escalafón Docente se fija el nuevo valor del Punto Índice en: $ 809,480455

Esta novedad incremental se extiende a los Agentes Pasivos Docentes de la Caja de Previsión Social.

4) En relación a los rubros FONID y CONECTIVIDAD, cuyos pagos asumió el gobierno provincial para evitar la disminución de los salarios docentes ante el recorte de fondos educativos por parte del Estado Nacional, informo que ambos ítems, a partir del mes de Julio, estarán alcanzados por las normas de carácter previsional, es decir, sujeta a aportes y contribuciones establecidas por la legislación previsional.

Asimismo, en idéntico sentido a la novedad salarial antes citada, he dispuesto el aumento del 28% en ambos rubros del haber docente sobre los valores que se percibían al mes de Abril.

5) En relación al Escalafón Docente, he ordenado la habilitación del nuevo rubro “complemento docente por servicios”, beneficio no bonificable, asociado al tiempo prestacional de actividad del Agente valorizado en once tramos y que consistirá en una suma fija a percibir por persona, cuyos valores mínimos y máximos serán:

1 año de servicio $ 50.000

24 años o más de servicio $ 387.000

El rubro cuya vigencia se ordena, estará sujeto a los porcentajes de aporte y contribución establecidos por el Régimen Previsional Provincial.

6) Por otra parte he decidido, para todos los escalafones de la Administración Estatal, un Salario Mínimo de Bolsillo Garantizado – previo a considerar las Asignaciones Familiares de: $ 450.000

7) Se agrega, finalmente, que el incremento salarial anunciado alcanza a los beneficiarios comprendidos por la Ley Nº 482 del Instituto de Pensiones Sociales.

Este conjunto de medidas de política salarial adoptadas para beneficio de los Agentes Activos y Pasivos de la Administración Pública Provincial, representan para el Tesoro local en términos acumulados durante el presente ejercicio, un desembolso incremental superior a los $ 198.500 millones, que se financiarán íntegramente con Recursos Corrientes del Presupuesto Provincial, es decir, sin acudir a endeudamiento.