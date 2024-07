Gorostegui afirmó que “los egresados del Instituto Politécnico Formosa tienen una alta empleabilidad”

El nuevo director del Instituto Politécnico Formosa (IPF), el doctor Horacio Gorostegui, señaló que proyecta para su gestión “un Instituto abierto a la comunidad” y que en la actualidad son cuatro las tecnicaturas de nivel superior que se dictan en el Polo Científico, Tecnológico e Innovación (PCTI), con “una alta empleabilidad”.

El doctor en Ciencias de la Ingeniería, especializado en la rama de alimentos, asumió la semana pasada en el cargo: “Fue un momento muy emocionante, no solamente por lo que me estaba pasando a mí como nuevo director del instituto, sino también por quién me estaba entregando la certificación que así lo acreditaba”, expresó.

E hizo referencia a su compañero de universidad, el doctor Camilo Orrabalis, secretario de Ciencia y Tecnología de Formosa (SeCyT), “con quien compartimos la profesión, pero también una amistad muy grande; así que muy feliz”, señaló.

A continuación, dijo que la impronta que le pretende dar a su gestión es “un Instituto abierto a la comunidad, que pueda acompañar a otras instituciones y organismos del Estado provincial, aportando lo valioso que tenemos que son nuestros egresados. Es decir que ellos van a ser los hacedores de la provincia que deseamos y por la que trabajamos para el mañana”.

En efecto, “es lo que aspiramos y principalmente a que sean hombres y mujeres de bien, que aporten su granito de arena, sus conocimientos”, resaltó.

Por otra parte, aclaró que en el IPF se dictan carreras técnicas de nivel superior que tienen que ver con el desarrollo de software multiplataforma, las telecomunicaciones, mecatrónica, “que es un carrera muy solicitada”, y también química industrial, que “inició hace unos años”.

Definió, en ese sentido, que “son carreras tecnológicas del futuro” y que por esa razón “los egresados de la institución tienen una alta empleabilidad”, ya que “son muchas las empresas que los demandan como, por ejemplo, para automatizar procesos, que es un trabajo que lo desarrollan los de mecatrónica”.

E inclusive, “también hasta hay provincias de la región interesadas, por lo tanto, como se dice en la jerga, estamos ‘picando en punta’ en estas temáticas y eso es un orgullo”, esbozó y aseguró que “desde el IPF, la SeCyT y el PCTI estamos llamados a ser un faro a seguir en el sentido de la alta competencia de nuestros egresados”.

Así también, “es muy alentador y genera mucha alegría cuando ellos nos dicen: Estoy trabajando en lo que me gusta, donde me siento bien, haciendo aquello para lo que me formé", citó el director acerca de algunas de las expresiones de los que ya están trabajando y se formaron en la institución.

Gorostegui aseveró que también en esto coinciden los empleadores, porque “tienen personas idóneas para una actividad”, y, por otro lado, aludió a las cuestiones vinculadas con todo lo que se les brinda a los estudiantes.

En principio, señaló que desde la institución se los asiste con el transporte, para eso actualmente cuentan con dos colectivos. El recorrido es desde la plaza San Martín hasta el PCTI. “Después de agosto, vamos a tener tres, porque están ingresando más estudiantes que nos pone muy contentos”, afirmó.

Entonces, los estudiantes llegan al Instituto alrededor de las 8 de la mañana, a las 9 van a las clases, hacen una pausa a las 13 para almorzar y a las 17 se retiran, enumeró como las actividades que desarrollan durante todo el día, marcando que ello denota la exigencia e intensidad que tienen las carreras.

Beca Soberanía Tecnológica

Por otra parte, la Secretaría de Ciencia y Tecnología está aportando a todos los estudiantes del interior la beca denominada Soberanía Tecnológica, “cuyo monto se corresponde con la mitad de un salario mínimo, vital y móvil, por lo que es una suma que ayuda bastante”, hizo notar y confirmó además que, una vez que acceden a las carreras, se les entrega a cada uno de los estudiantes una computadora de última generación, “destinada, sobre todo, a los de desarrollo de software, quienes tienen mayores exigencias”, resaltó.

Puso asimismo en valor la decisión política del gobernador Gildo Insfrán, porque “esto realmente significa para el Estado provincial una erogación económica importante”.

Ingreso a las carreras

Finalmente, aclaró que para acceder al IPF “no necesariamente se debe haber egresado de un colegio técnico”, en tanto que, con respecto a los egresados de todas las escuelas secundarias, comentó que a ellos “les brindamos un curso de ingreso, que en el caso de las carreras de Software y Mecatrónica se viene haciendo de manera virtual, porque tienen muchos inscriptos: alrededor de 500 a 600 personas”.

De ese modo, los estudiantes hacen el curso, rinden un examen de ingreso y aquellos que aprueban, acceden a ser alumnos plenos de las carreras, informó sobre el proceso de ingreso y, por último, precisó que “en este momento los que diariamente asisten al instituto son unos 120 jóvenes, distribuidos en tres carreras, mientras que los de Mecatrónica están cursando en la EPET N° 1, a partir de las 17 hasta las 21 a 22 horas”.