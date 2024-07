Con apoyo del Gobierno de Formosa se realizará la Segunda Jornada Internacional de Autismo en Formosa sin costo

El evento, que tiene un valor de más de 20 mil pesos en otras provincias, contará con el doctor José Luis Cuesta Gómez de España y ofrecerá formación a padres y docentes. Referente destacó la decisión política del Gobernador de auspiciar esta actividad.En diálogo con AGENFOR, la presidenta de la Asociación Camino Azul TEA Formosa, Florencia Santa Cruz, anunció la realización de la Segunda Jornada Internacional de Autismo en Formosa, el próximo 18 de agosto, de 13 a 18 horas, en el Galpón G del Paseo Costanero; evento que cuenta con el apoyo del Gobierno de Formosa, por lo que será de acceso gratuito y apuntará a brindar formación sin costo a padres y docentes.“Lanzamos la Segunda Jornada Internacional de Autismo en Formosa, totalmente gratuito, que eso es lo que más resaltamos, porque el Doctor viene haciendo su gira internacional y en todas las provincias que va, todo se cobra, pero acá en Formosa tenemos la dicha de que sea totalmente gratuito”, destacó.Y explicó: “A mí en particular, en lo que es la asociación, cobrarle a un docente o cobrarle a un padre para que pueda seguir formándose o que pueda ver cómo hacer para ayudar a su hijo, a nosotros no nos va a dar. Y la verdad que se puede hacer esto gratuitamente es totalmente una felicidad inmensa”.De esta manera, señaló que el link de inscripción va a estar disponible en las páginas de TEA Formosa de Instagram y Facebook en el transcurso de esta semana.“Viene el doctor José Luis Cuesta Gómez de España y le acompaña el licenciado Germán Oviedo. El doctor José Luis Cuesta Gómez va a tratar todo lo relacionado a educación y el licenciado Germán va a abordar el tema salud”, detalló.Y expresó: “La verdad que estamos súper contentos de esta segunda jornada, que en lo personal yo creía que no lo íbamos a poder realizar, más que nada por lo que estamos sufriendo a nivel nacional”.Pero, contó Santa Cruz, “le hicimos una nota al Gobernador, yo pensé que no la iba a leer porque son muchas notas las que recibe diariamente”; sin embargo, “lo recibió y nos dijo que sí, que el Gobierno se iba a hacer cargo para que todos los docentes, padres, familiares de personas con autismo y profesionales se puedan seguir formando”.En ese sentido, confesó que “yo no podía creer cuando me llaman y me dicen: Florencia, vamos a realizar la jornada, me largué a llorar” y, reiteró, “más que nada que sea gratuito porque en otras provincias como Córdoba, Salta, Rosario, se cobran de 20 mil pesos para arriba, algunas llegan a 40 mil”.“Y que en Formosa se pueda hacer gratuito la verdad que a nosotros nos llena mucho de emoción. Estamos súper contentos de que los profesionales y docentes más que nada se puedan seguir formando. Porque siempre nos piden charlas y esta jornada que es internacional y que venga otra vez el Doctor a poder ayudarnos y a seguir dándonos herramientas para ver cómo trabajar, la verdad que es algo que nos llena de emoción”, ratificó.Por último, la referente de TEA en Formosa, detalló que la actividad es abierta a todo público y recordó que el link para inscribirse estará en las redes sociales de TEA Formosa y también en las del Ministerio de Educación y la Dirección de Educación Especial, “así que cualquier consulta la pueden realizar a través de las páginas”.