Colocan stickers de QR con direccionamientos falsos para consumar estafas

El Código QR, es una forma de pago exclusiva para compras presenciales y debe ser usado para pagar únicamente cuando se está cara a cara con el vendedor y por ello, se debe evitar siempre pagar con QR reenviados por redes sociales, emails o chats, tampoco se deben utilizar códigos QR expuestos en la vía pública, recordando siempre que, si al escanearlo se solicita ingresar datos personales, es porque estamos en presencia de un posible fraude-En nuestro mercado nacional y local, se ha detectado una nueva modalidad de estafa virtual denominada Smishing, que involucra la escritura de "SMS". El phishing tiene muchísimas variantes, una actual que está en tendencia es el "QR-shing", donde los delincuentes pegan stickers de QR con direccionamiento apócrifo que los redirige a sitios de estafa y dado que ahora la mayoría de empresas utilizan la facilidad de QR en sus anuncios y accesos, se hace necesario poner en conocimiento este nuevo modo de estafa. Ante cualquier hecho de fraude o intento del mismo, se sugiere la inmediata denuncia e información con la mayor cantidad de datos y/o pruebas posibles, por WhatsApp al 370 - 4329853 o por mail a info@capymef.ar o a la Dirección General de Informática Policial, ubicada en calle Saavedra Nº 325 altos, teléfono 370 - 040172, correo electrónico: pol.informatica@formosa.gov.ar. El Ombudsman Provincial, Dr. José Leonardo Gialluca, destacó que esta forma de pago viene imponiéndose en los últimos tiempos, si bien son medios confiables y prácticos, los delincuentes ya los usan para estafar y en este caso, al pegar “un código malicioso sobre el genuino, les permite concretar sus delitos”. Por eso, siempre se recomienda revisar los enlaces antes de seguirlos y fijarse bien si el Código QR que se está por escanear se encuentra pegado por encima de otro, que sería el verdadero. En todos los casos, no hay que escanear códigos QR de fuentes sospechosas, también hay que prestar atención a la URL (ubicación de una página web o de un archivo en Internet), en un QR no hay razón para acortar enlaces, advirtiéndose que los mismos incluyen siempre información valiosa y, en consecuencia, no se deben publicar documentos con códigos QR en las redes sociales.