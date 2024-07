Causa Provincial refuta críticas de la oposición: “No conocen el oeste formoseño"

El titular del espacio Miguel Ángel Insfrán y el dirigente de la capital Daniel Majda respondieron a las críticas mientras aseguraron que la oposición desconoce la realidad de la provincia.

FD: #formosaaldia.com.ar

En lo que hace a este último tiempo, la provincia de Formosa se encuentra en el epicentro de un debate político que trasciende las tensiones entre el gobierno y la oposición porque la verdadera discusión gira en torno a la presencia o ausencia del Estado en la vida de los ciudadanos.

Mientras que el gobierno provincial liderado por Gildo Insfrán destaca su compromiso con la asistencia a los sectores más vulnerables y el desarrollo armónico de todos los pueblos, el gobierno nacional abandonó su rol en la obra pública y la atención a las necesidades básicas de la población.

En este aspecto, el titular de Causa Provincial, Miguel Insfrán, sobre la oposición, dijo que "no conocen el oeste o si no, no dirían lo que dicen". Calificó de "insólito" la actuación que realizan y destacó que "están confundidos para mentir en los canales nacionales".

"Tienen una maldad para generar un mensaje mentiroso, pero no solo debemos destacar el oeste, sino el desarrollo armónico de todos los pueblos", aseguró y como ejemplo mencionó la construcción de un hospital en Villa Escolar que será cabecera del departamento Laishí.

As u vez, el dirigente de la capital, Daniel Majda, también respondió a las críticas. "Nosotros los formoseños estamos acostumbrados a estas campañas en contra de la provincia y a la figura del Gobernador", dijo.

Asimismo, destacó el acompañamiento mayoritario de las comunidades originarias al Gobernador. "No se puede tapar el sol con las manos, la presencia del Estado y el rol de este en las comunidades es indiscutida", aseguró.

Seguidamente, Insfrán también criticó la falta de compromiso de la oposición con la provincia. "No se la escucha reclamar por el envío de fondos coparticipables, hay un silencio absoluto", agregó, evidenciando la postura extremista de este sector político.

Bajo estos argumentos subrayó que "la única realidad es la verdad" y recordó los cuatro años de Macri en el poder, donde se paralizó el Gasoducto, varias plantas de agua potable y la red vial de toda la provincia, mientras marcó que el ejemplo actual es la paralización de la autopista Mansilla - Tatané.

Finalmente, Miguel Insfrán dejó un saludo e hizo un reconocimiento a todos los intendentes de la provincia, militantes de su espacio y del Modelo Formoseño, resaltando en que: "El gobernador es un referente en la construcción de obras y de consulta nacional con mucha gestión".