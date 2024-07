Afirman que el aumento del dólar se traslada a los precios de la canasta básica alimentaria y a los medicamentos

Los mayores aumentos de precios en alimentos, medicamentos, sumados a los incrementos tarifarios, deterioran fuertemente la capacidad adquisitiva de los trabajadores, así como de jubilados y pensionados-En los últimos días se registró una suba en la cotización del dólar y se incrementó la brecha respecto del valor oficial de la divisa. La suba del tipo de cambio oficial impacta en las importaciones, que se encarecen y producen subas en los precios internos, pero no son las únicas vías de impacto. Desde la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Formosa, se afirmó que, estos incrementos también impactan en los precios de la Canasta Básica de Alimentos, “en consecuencia en los siete meses de gestión del actual Gobierno Nacional, la misma aumentó un 92,6% conforme datos del ISEPCI -Instituto de Investigación Social Económica y Política Ciudadana-, para los barrios populares de Mar del Plata y Batán, por lo que, si sumamos el transporte, logística y combustible, tenemos que esta cifra es mucho mayor para los consumidores de nuestra provincia”. El Ombudsman Provincial, Dr. José Leonardo Gialluca, señaló que, el traspaso de la suba del dólar a precios es una realidad que no puede ser negada y que influye negativamente en el poder adquisitivo de los trabajadores, jubilados y pensionados. Agregó el Funcionario Provincial que, la Administración Nacional tiene hoy la clara decisión de profundizar el traslado de ingresos desde los trabajadores y la clase media hacia los sectores más ricos o pudientes de la Argentina con graves consecuencias para nuestra sociedad, que se ven reflejados en el crecimiento incesante de la pobreza que ha pasado del 40% a fines del 2023, al 55% en el primer semestre del corriente año, mientras la indigencia creció al 18% en junio, determinando que millones de argentinos no tengan los recursos suficientes para alimentarse adecuadamente, “lo que representa unas 8 millones de personas en los siete meses de este gobierno”.