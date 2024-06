Se rodó en Canal 3 una escena de la película Out of Tune: Lost in Rosario

A principios de mes se rodó en los estudios de Canal 3 Formosa una escena de la comedia Out of Tune: Lost in Rosario (Desafinado) co dirigida por Gustavo Postiglione y Ezio Massa, formoseño.

Se trata de un film hablado en inglés y protagonizada por Harry Chambarry, Cathy Moriarty (la actriz nominada al Oscar por Toro salvaje) y el paraguayo Raúl Daumas.

Se desarrolla entre Rosario (Santa Fe) y NewYork; una de las escenas transcurre en un noticiero, por lo que el set del canal formoseño fue apto para este rodaje.

“Estamos disfrutando de poder hacer acá una escena de la película, que transcurre en un noticiero, porque caen unos restos de unos satélites, y queda el noticiero con el noticiero real de Canal 3, dentro de la película norteamericana que están filmando nuestros compatriotas, y en este caso no solamente nuestros compatriotas, sino el comprovinciano Ezio Massa” destacó el vicerrector de la ENERC NEA Víctor Bassuk en contacto con la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR).

Destacó el funcionario que desde la ENERC con su Escuela de Cine que funciona en Formosa se prestó colaboración con el film. “Absolutamente todo, equipamiento, los técnicos son del canal, nos han facilitado absolutamente todo” comentó y añadió que “carecía de sentido que nosotros trajéramos nuestros equipos, cuando acá está todo ya preparado, súper armado para poner los zócalos necesarios, los cromas y los vídeos necesarios, está todo preparado para que podamos hacer este trabajo”.

En escena aparecerán los periodistas formoseños Rolando Acosta y Gabriela Zorrilla, como conductores del noticiero, pero detrás hubo un equipo técnico preparado, para facilitar el rodaje.

Comentó Bassuk que el director Massa “se encuentra emocionado porque Formosa aparecerá en la película”.

El futuro de la ENERC NEA

Consultado sobre el futuro de la escuela de Cine, adelantó que continuará funcionando, con algunas “ideas de reformas que se tienen en tanto a la relación de esta coproducción que hay entre la provincia y la Nación cuando hablamos de esta escuela”.

Asimismo y ante la posibilidad de cobro de un arancel para la escuela, explicó que “nosotros entendimos que era eso cuando nos hablaba el presidente del Inca de hacer sustentables las escuelas” y comentó que en la Asamblea Federal quedó claro que sustentabilidad no equivale a rentabilidad.

“Nos lo dijo muy particularmente, dice que sustentabilidad es acorde a presupuesto. Nosotros entendemos que acorde a presupuesto fue siempre, si no hubiera presupuesto no se pueden hacer los proyectos. Entendimos que fue eso, pero valga la aclaración, aceptamos la aclaración, ojalá la voluntad sea la de continuar y continuar cumpliendo con lo que nos comprometimos con nuestros alumnos y fundamentalmente con nuestra gente” expresó.

El funcionario aclaró que la provincia de Formosa “jamás quitó ni por un segundo el apoyo a la ENERC, nunca fue un estorbo, todo lo contrario” y enfatizó que en forma permanente colabora, dispuesta a que continúe la Escuela de Cine.