Quedan solo 39 días para inscribirse en el RASE y disminuir los incrementos en las facturas de energía eléctrica

En los últimos días, se recibieron numerosas consultas sobre el Plan de Recategorización de Usuarios Residenciales, por ello, se puso a disposición de la Comunidad, personal específico para asesorar en este trámite, Gialluca adelantó que, atenderán en horario corrido de 8:00 a 20:00 horas a los interesados, quienes deberán concurrir a la Sede del Organismo con: * factura de servicio de REFSA, * DNI, * Datos de ingresos del grupo familiar, * Correo electrónico, * Número de celular, * Si ya está inscripto número de gestión. El 4 de agosto próximo vence el plazo impuesto por Nación, los que no posean los requisitos antes citados, les serán tramitados por la Institución-El Defensor del Pueblo de la Provincia de Formosa, Dr. José Leonardo Gialluca, señaló que, habiendo implementado el Gobierno Nacional a través de la Secretaria de Energía, nuevas regulaciones sobre los costos de la energía eléctrica que ya están impactando en usuarios residenciales, comerciales, PyMEs e industrias de todo el país y que han sido publicadas en el Boletín Oficial, que se traducen luego en facturas que son de difícil pago para todos los sectores antes citados, “se hace imprescindible que los usuarios que no se hayan inscripto en el RASE (Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía), lo hagan de manera inmediata a través del link www.argentina.gob.ar/subsidios, pues está corriendo el plazo de 60 días que se inició el 1 de junio del 2024, caso contrario, pasarán a pagar una tarifa plena, que obviamente es mucho más elevada”. Añadió que, se debe tener en cuenta que, todos los usuarios previamente registrados en el RASE, no necesitan inscribirse, “pero aquí también es necesario conocer el art. 8º de la Resolución Nº 90/24 de la Secretaria de Energía que establece que, aquellos usuarios que hayan quedado incluidos en el RASE en virtud de la Disposición Nº 3 de fecha 1 de septiembre del 2022 de la ex Subsecretaria de Planeamiento Energético o de la Resolución Nº 631 de fecha 30 de agosto del 2022 de la Secretaria de Energía, deberán inscribirse en forma individual, dentro de un plazo de 60 días corridos, cumplido el mismo, el beneficio caducará respecto de los usuarios que no hubieran completado la presentación individual”; por lo que, los usuarios del -Subsidio Esfuerzo Formoseño- que ascienden a unas 65.000 familias que reciben un beneficio proveniente del Tesoro Provincial, también están obligados a inscribirse a través del link www.argentina.gob.ar/subsidios. Desde el Organismo de la Constitución, consideramos a esta exigencia, como un desconocimiento a los trabajos territoriales realizados en las distintas provincias argentinas y al exigirse que la inscripción sea personal, “nos encontramos con que la página de la Secretaria de Energía siempre está caída y no permite las registraciones a las personas”, originándoles graves perjuicios actuales y a futuro, como así también, a las entidades de bien público, clubes de barrio u organizaciones sin fines de lucro que para proseguir dentro del Nivel 2 de ingresos bajos, se los somete a estas exigencias que desde el Gobierno Central, conocen que no podrán cumplirse y en consecuencia los llevan directamente a ubicarlos en el Nivel 1 de usuarios de ingresos altos, lo que a nuestro parecer significa lo mismo que, “eliminar directamente todo tipo de subsidio a la energía eléctrica, tal cual se hizo con el transporte público de pasajeros en el interior del país, dejando a millones de personas con costos o valores que no pueden ser afrontados por salarios que han perdido capacidad adquisitiva por las medidas económicas implementadas y que se sostienen actualmente”.