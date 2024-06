Formosa también adhirió al paro universitario de 48 horas por mejora salarial

Este martes 11 de junio comenzó un nuevo paro universitario de 48 horas, medida de fuerza decidida por los gremios docentes y no docentes luego de que el Gobierno nacional incumpliera la promesa de acercar una propuesta de mejora salarial.

Al respecto, el secretario general de Asociación de Trabajadores de la Universidad Nacional de Formosa (ATUNF), Milcíades Olmedo, en declaraciones recogidas por la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR), expuso que “nosotros estamos de paro desde hoy hasta el día de mañana, por una falta de respuesta por parte de la ministra Pettovello (Sandra) sobre nuestra pérdida de salario”, refiriéndose la titular del Ministerio de Capital Humano de la Nación.

Asimismo, señaló que en la mañana del miércoles 12, en Buenos Aires, los gremios se movilizarán al Congreso de la Nación, exigiendo a los senadores el rechazo de la Ley Bases.

En este marco, subrayó que “en general, hay un alto acatamiento a esta medida de fuerza, y sobre la aceptación de ir a la marcha”, y detalló que “si hablamos en lo particular, el rector de la UNaF decidió no adherirse, cuando los 56 rectores que conforman el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) apoyan, reclamando el aumento de salario para los docentes y no docentes, además de la ampliación del porcentaje de la beca para los estudiantes”.

Olmedo recordó que “la semana pasada en la Congreso Nacional de los no docentes en Córdoba, la ministra Pettovello solicitó un cuarto intermedio para analizar nuestro pedido de aumento salarial”, sin embargo, marcó que “el día jueves se tenía que haber presentado una respuesta a las 18.00, pero no sucedió”.

Por lo tanto, indicó que “ante la ausencia de una propuesta, se ratificó lo que se acordó en ese Congreso, es decir este paro de 48 horas, los días 11 y 12 de junio”.