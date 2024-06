Día mundial contra el Trabajo Infantil: una jornada para jugar y concientizar

Cada 12 de junio se conmemora el Día Mundial contra el Trabajo Infantil, una fecha establecida en el año 2002 por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para visibilizar y generar conciencia sobre las graves consecuencias de esta problemática en la infancia.

El objetivo principal de esta conmemoración es sensibilizar y comprometer a los Estados a desarrollar acciones concretas para prevenir y erradicar el trabajo infantil. En Argentina, el trabajo infantil está prohibido por la Ley 26.390, que protege los derechos fundamentales de niñas, niños y adolescentes.

El trabajo infantil se refiere a todo tipo de actividades que privan a los niños de su infancia y los exponen a situaciones riesgosas. Estas actividades son inapropiadas para su edad y dañan su salud, seguridad y los afecta moralmente, impidiéndoles disfrutar de su derecho a la educación, al juego y a una vida digna y saludable.

En este marco, la ministra de la Comunidad, Gloria Giménez, manifestó que “son muchos los derechos de los niños y adolescentes que son vulnerados cuando son víctimas del trabajo infantil, además de exponerlos a constantes riesgos”.

Destacó que “el trabajo infantil no solo pone en peligro la salud y el bienestar de la infancia, sino que también les roba tiempo para jugar o ir a la escuela, perpetuando la desigualdad social”.

Asimismo, la funcionaria remarcó que el trabajo infantil “aunque cueste creerlo, es invisibilizado a veces y naturalizado en otras ocasiones. La única manera de enfrentar esta realidad es con determinación y solidaridad al mismo tiempo”.

Y añadió que “sólo con el compromiso de todos podemos garantizar un futuro seguro y libre de explotación para los niños, niñas y adolescentes”.

Cabe destacar que, este problema tiene múltiples causas, incluyendo factores económicos, políticos, sociales y culturales. Entre los factores que contribuyen al trabajo infantil se encuentran la vulnerabilidad de las familias, la falta de empleo digno de los adultos, la deficiencia alimentaria y la crisis económica actual.

Por su parte, el Gobierno de Formosa implementa una serie de políticas para sostener y fortalecer la economía familiar. El acceso a servicios básicos como la salud pública, la educación y la protección social para las familias son esenciales para evitar el trabajo infantil.

“En Formosa, todas estas cuestiones se tienen en cuenta. Se hace todo lo posible para que los niños y niñas permanezcan en las escuelas y, fundamentalmente, para que la cuestión alimentaria no sea un impedimento para su desarrollo”, afirmó la ministra Giménez.

Además, es necesaria una mayor sensibilización en la sociedad para erradicar el trabajo infantil como una práctica aceptable, por lo que la Ministra explicó que “muchas veces nos conmovemos y creemos que estamos ayudando a un niño al permitirle trabajar a cambio de dinero, o pensamos que adquiere la cultura del trabajo desde pequeño. Sin embargo, es todo lo contrario, esto sólo obstaculiza su educación y su derecho fundamental a jugar y divertirse, cruciales para su desarrollo integral”.

Desde el Ministerio de la Comunidad, este año, el día se conmemora con una jornada dedicada al juego. La consigna apunta a destacar la importancia del juego en esta etapa de la vida.

“Ellos no deberían ocupar su tiempo en otra cosa que no sea más que jugar, cuando no están estudiando o descansando”, subrayó Giménez.

Por ello, junto a niños, niñas y adolescentes de las distintas residencias socioeducativas y de diversos barrios de la ciudad, se realizará este miércoles 12 una tarde recreativa, a partir de las 17 horas, en el Espacio de Promoción de Derechos “Evita”, ubicado en la esquina de Corrientes y Junín.

De este modo, la funcionaria invitó a la comunidad a sumarse al evento e instó a que “si saben de algún caso de trabajo infantil, se de aviso llamando al 102”.

Y enfatizó al concluir, que el Estado provincial cuenta con herramientas para abordar integralmente estas situaciones de vulnerabilidad, subrayando que “el Gobierno de Formosa siempre lo ha hecho y continuará sosteniendo a las familias formoseñas en este difícil contexto que estamos viviendo”, concluyó.