Defensores del Pueblo se reunieron con el secretario de Energía

Gialluca solicitó a la Secretaria de Energía de Nación, reestablecer y fortalecer la integración energética con el Paraguay, mediante la reconstrucción de la interconexión entre la ET Clorinda y Guarambaré, reubicando la Torre 80 sobre el cruce del Río Paraguay, lo que permitirá beneficiar a miles de usuarios en nuestra provincia, en la región del NEA y en todo el País-

Defensores del Pueblo nucleados en ADPRA, fueron recibidos por el Secretario de Energía de Nación Eduardo Javier Rodríguez Chirillo, oportunidad donde las distintas regiones del país, expusieron reclamos y críticas situaciones, de usuarios residenciales y comerciales, luego del dictado de Resoluciones que disminuyen topes a los usuarios de bajos recursos N2 y de ingresos medios N3, en 350 Kw/ mes y 250 respectivamente, con lo cual superando dichos valores, pasan a pagar una tarifa plena en sus facturas. En la oportunidad, el Ombudsman Provincial Dr. José Leonardo Gialluca, representando a la Región Norte, peticiono, “el incremento de los topes, para N2 a 700kw y 500 para los N3, tal como están beneficiados los usuarios de las Zonas Frías con fundamento en el art 5 inc. 1 del Decreto N° 465/24, el cual establece que, la Autoridad de Aplicación, deberá contemplar el criterio de consumo indispensable, pudiendo considerar la zona bioambiental y los consumos de la época del año”. A su vez el Art 2 de la Resolución N° 90/24 prevé como excepción a usuarios que no tengan acceso al servicio de gas natural por redes, que son justamente los de nuestra jurisdicción. Por otra parte, el Funcionario Provincial, frente al artículo 8 de la Resolución N° 90/24 que establece que los usuarios que hayan quedado incluidos en el -RASE-, en virtud de Programas Provinciales, deberán inscribirse en forma individual, dentro de un plazo de 60 días, caso contrario, perderán los subsidios, reclamos, ampliar dicho plazo a 6 meses, incorporándose a todos los usuarios del “Subsidio Provincial Esfuerzo Formoseño” al RASE, considerándose el trabajo territorial de años en las provincias y en la imposibilidad material y temporal de cumplirse con lo exigido por la citada Resolución, máxime si se tiene en cuenta, que se trata de personas económicamente vulnerables, sin acceso a internet y que residen en zonas muy alejadas. Al mismo tiempo, Gialluca, insto a dejar sin efecto la eliminación del Registro de Usuarios Electrodependientes, establecido en las Resoluciones N° 334/335 del ENRE. Se expuso las dificultades de usuarios, comercios y pymes para pagar las actuales facturas de energía eléctrica, frente al impacto por la quita de subsidios a los precios estacionales en la generación, en épocas de mayores consumos, poniendo de relieve que los nombrados, no son libres de elegir al prestador y por ello, solicitaron previsibilidad, gradualidad y accesibilidad clara en la información. El Secretario de Energía, en una reunión que se extendió por más de dos horas, acompañado de sus Asesores Técnicos, recepcionó todos los planteos, mostrando predisposición para “generar enlaces de articulaciones interinstitucionales y atender los diversos planteos”.

SE SOLICITÓ REACTIVAR Y REESTABLECER LA INTEGRACIÓN ENERGÉTICA CON PARAGUAY CONECTADO LA ET CLORINDA CON LA ET GUARAMBARE: El Defensor del Pueblo Dr. José Leonardo Gialluca, pidió reactivar el proceso licitatorio, cuyo financiamiento se encuentra garantizado con fondos internacionales de la ET CLORINDA EN ARGENTINA CON LA ET GUARAMBARE EN PARAGUAY. Este punto fue aprobado dentro de la Audiencia Pública de la concesión de TRANSNEA SA y de concretarse permitirá la obtención de un “mayor flujo de energía en los meses de altos consumo que beneficiará no sólo a Formosa, sino a todo el Sistema Eléctrico Nacional, evitándose colapsos energéticos como los que hemos padecido en los últimos años”. Se planteó conformar un Consejo Técnico “ad-hoc”, con personal del ENRE y de la Provincia de Formosa, para definir la incorporación y/o modificación del plan de inversiones con las tarifas previstas para cada concesión, conforme con las necesidades del sistema. Por último, se pidió reglamentar la definición del Distribuidor en Mora Transitoria, para que las distribuidoras acumulen deudas transitorias por montos equivalentes o inferiores a cuatro (4) facturaciones mensuales, producto del descalce financiero que origina la Resolución N° 92/ 24 al modificar significativamente los valores de la Potencia y del Precio Estabilizado de la Energía, donde las deudas deberían ser refinanciadas con períodos de gracia, sin considerar intereses o penalidades, permitiéndose cumplir con CAMMESA y “establecer entonces un Régimen Especial de Créditos a favor de las Distribuidoras no deudoras, dentro del marco del Decreto N° 88/23, siendo necesaria la urgente reglamentación por la Secretaria de Energía para su pronta implementación”, recordando que la Distribuidora REFSA viene a la fecha, cumpliendo con los pagos correspondientes a CAMMESA.