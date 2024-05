Viernes de Play Off: Sarmiento pone primera en tierras jujeñas

Empiezan los play off de la Liga Federal de Básquet 2024 y el Taninero sale a escena. El conjunto de Eric Rovner viajó más de 900 kilómetros y en la fría noche de este vienes arranca esta etapa clave de la temporada. Desde las 21:30 horas se mide ante Jujuy Básquet en el NOA Argentino. El partido se podrá ver por el streaming de Básquet Pass.

El conjunto formoseño jugó un total de 12 partidos de Fase Regular, en los que ganó nueve juegos y perdió tan solo tres. De local permanece invicto con seis victorias en seis juegos en tanto que de visitante ganó tres partidos de seis, logrando ganar en cancha de Hindú de Resistencia, Colón de Corrientes y Unión y Juventud de Bandera.

Los jujeños fueron terceros en la Zona A de la Conferencia Norte tras ganar diez partidos sobre catorce posibles. En los Play-In dejaron en el camino a Nicolás Avellaneda de Santiago del Estero tras ganarle 72 a 71.

Las Voces de protagonistas

-Eric Rovner (DT de Sarmiento): "Llegamos muy bien al juego de este viernes. En estos días hemos tratado de ultimar la mayor cantidad de detalles posibles para llegar de gran manera a los play off. Estamos transitando una etapa de la competencia donde hay que ganar dos juegos sin importar el orden. Hemos pasado por los tres lugares que pasa toto equipo, con picos de rendimiento, con esa meseta que hace que uno se estanque y también con partidos donde jugamos mal. En los tres fuimos competitivos, hemos llevado los partidos adelante y eso me deja tranquilo, que fuimos regulares. Lo cierto es que ahora se empieza a cerrar el embudo, que llegan los cuatro mejores de la otra zona y lógicamente los rivales son difíciles. La defensa que podamos llevar adelante es clave y eso tiene que ver con la predisposición de todos para colaborar en defensa, para hacer un esfuerzo en pps del equipo. No tenemos muchos jugadores de gran talla, entonces lo que aporte cada uno para la defensa es muy importante. Estoy muy conforme con el trabajo realizado por el plantel y el staff técnico y además es muy importante el esfuerzo de los dirigentes para viajar cómodos y poder estar en Jujuy un día antes del partido".

-Facundo González (Alero de Sarmiento): "Estamos muy contentos de jugar esta instancia. Es muy lindo poder representar al club, a la provincia y creo que se ha trabajado duro para tratar de imponer nuestro juego y poder traer ese primer punto de Jujuy. Es verdad que se jugó todo el año con calor y ahora hace frío. Lo que hay que hacer es una muy buena entrada en calor, ambientarnos bien y prepararnos para jugar en una cancha linda, con mucha gente y en un partido que se presenta como un lindo desafío. Más allá de que es un deporte donde el que hace más goles gana, sabemos que es clave defender con intensidad y compromiso".