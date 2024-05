Realizaron la entrega de premios del sorteo del Acuerdo de la Canasta Escolar 2024

La entrega tuvo lugar el lunes 29, en la Sala de Sorteos del Instituto de Asistencia Social.

La Subsecretaría de Defensa al Consumidor y Usuario realizó la entrega de premios del sorteo público entre los consumidores que adquirieron los productos del Acuerdo de la Canasta Escolar 2024.

Se trata de doce productos, entre ellos bicicletas, kits escolares, equipos materos, mochilas, remeras, gorras; en el marco del acuerdo que estuvo vigente desde el 19 de febrero hasta el 19 de marzo en 16 librerías de Formosa capital y cuatro de localidades del interior provincial.

Este tipo de acciones representan una manera de fomentar la participación ciudadana en los acuerdos de precios y que puedan acceder a productos indispensables, como en este caso del rubro librerías a precios referenciados.

A su vez, la adhesión del sector privado para congeniar listados y precios beneficiando a los dos extremos de la cadena, en un contexto económico de constantes desregulaciones de precios.

Los ganadores

Martina Díaz, una de las ganadoras de una bicicleta, se expresó muy contenta y dijo que “estaba esperando el sorteo, estaba muy contenta, el premio es para mi hijo, estamos felices en la casa. No imaginé que iba a ganar, pero estoy feliz y agradecida, es un regalo muy importante para la familia”.

Irina Delgado dijo que “no esperaba este regalo, estoy estudiando en la facultad y la mochila me viene bien para renovar mis útiles, hice la compra en una librería de la ciudad en febrero para comenzar las clases”.

Por su parte, Mayra Nicora, contó que “se hizo la compra para que mi sobrino comenzara las clases, hicimos la compra en una librería del barrio San Francisco, y estamos contentos porque es un estímulo para la economía de la familia”.

Analía Villordo, expuso que “estoy muy emocionada porque nunca gané nada, me viene re bien porque curso, estoy estudiando mis hijos también, así que me viene súper la bicicleta. No pensaba que iba a ganar, siempre que veo cupones los relleno por las dudas y cuando me llamaron pensé que era un chiste, así que estoy recontenta y agradecida”.

Trabajo conjunto

Por parte de la Subsecretaría de Defensa al consumidor y Usuario se puso en valor el trabajo colaborativo del sector público junto con el privado por medio del rubro librerías para acordar un listado de artículos para el inicio del ciclo lectivo 2024.

Una vez finalizado el acuerdo se realizó el sorteo de doce premios que beneficiaron a doce familias, que en esta oportunidad resultaron ser de distintos barrios de la Ciudad capital.

El sorteo se realizó el pasado 15 de abril, de manera pública, destinado a quienes adquirieron los artículos del acuerdo en los distintos comercios adheridos.