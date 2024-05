Obtienen bonificaciones en los servicios telefónicos de la Parroquia Nuestra Señora del Carmen Diócesis de Formosa

Desde la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Formosa, se logró una “bonificación del 70% a favor de las líneas telefónicas de la Parroquia Nuestra Seora del Carmen de la Diócesis de Formosa, contra la Empresa Telecom Argentina S.A”. El requerimiento fue solicitado por el Párroco Mario Alberto Bissaro, quien solicitó la intervención del Organismo de la Constitución, por las líneas telefónicas y servicios que se brindan en calle Moreno al 800 de nuestra Ciudad de Formosa. El Ombudsman Provincial Dr. José Leonardo Gialluca, recordó que luego de la emisión del Decreto N° 302/ 24 por el Gobierno Nacional de Javier Milei, se eliminó en Argentina la regulación de precios de los servicios de telefonía, TV por cable e internet, permitiéndoseles a la empresas fijar “libremente sus tarifas, las que no son justas, ni razonables, por lo cual, no solamente Entidades de Bien Público, sino también los usuarios, se encuentran actualmente con graves problemas para afrontar los gastos de estos servicios”. Gialluca, señaló que el ENACOM, ya no puede actuar y menos en nuestra Provincia donde su Delegación fue cerrada, originándose un gran vacío legal, que perjudica los derechos de los usuarios de estos servicios que revisten carácter esencial para la gente. Los aumentos indiscriminados son impuestos sin notificaciones previas a los usuarios, produciéndose cuadros de abusos que no vamos a permitir, más aún en jurisdicciones como la nuestra donde no existe prácticamente competencia y ello hace que “todos seamos hoy víctimas de 2 o 3 empresas que cobran servicios muy caros y de mala calidad, lo que debe ser denunciado para poder actuar tanto administrativamente o judicialmente”.