La Municipalidad continúa con el programa “Más charlas, menos riesgos” en diferentes establecimientos educativos

El Equipo Interdisciplinario de la Secretaría de Acción Social municipal continúa visitando distintos establecimientos educativos con el programa informativo y preventivo “Más charlas, menos riesgos”, dirigido a niños, niñas, adolescentes, jóvenes, tutores y equipo escolar, a fin de acompañar y aportar al fortalecimiento de valores y a la toma de conciencia acerca de la importancia de la salud física y mental.

En la oportunidad, la Lic. Mayra Retamoso, a cargo del equipo interdisciplinario, indicó: “Con el programa ‘Más charla menos riesgos ya hemos ido a diferentes barrios e instituciones de la ciudad, como por ejemplo al Colegio Pellegrini, al Monona Donkin, al Domingo Savio, a la EPEP Nº 501, donde realizamos varios conversatorios, tocando temas como las emociones, educación sexual integral, vínculos solidarios, entre otros. Seguiremos con nuestro programa en las diferentes instituciones que nos requieran”.

En ese aspecto, la funcionaria añadió que “el mes que viene ya tenemos preparado otro taller en el Colegio Maradona, más precisamente el día 12 de junio, jornada que la institución organizará una bicicleteada que concluirá en el campus. Allí el Equipo Interdisciplinario va a realizar una charla sobre los hábitos y la alimentación saludable, que estará a cargo de nuestro nutricionista”.

“Con respecto a la campaña contra el VIH, estamos haciendo no solo testeos, si no también charlas de concientización. La finalidad de esta campaña es la de derribar los mitos y el estigma que trae aparejado el sida o VIH. Estos testeos recién mencionados son totalmente gratuitos, confidenciales y rápidos. Cualquier persona se los puede realizar y consta de un simple pinchazo, que no duele, y los resultados están en el momento. Por nuestra parte, además, estamos preparado una serie de eventos para poder realizar estos testeos, y próximamente estaremos brindando a los ciudadanos la fecha y el horario de los mismos”, concluyó Retamoso.