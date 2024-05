Instan al administrador general de Vialidad Nacional a reanudar obras y reparar las rutas argentinas

Los Defensores del Pueblo nucleados en -ADPRA-, pedirán una Reunión de Trabajo con el Administrador General de Vialidad Nacional, Ing. Raúl Edgardo Bértola-

En Reunión Virtual, la -Comisión Directiva- de la Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina (ADPRA), Instó al actual Administrador General de Vialidad Nacional, Ing. Raúl Edgardo Bértola, “a que se reanuden en el menor tiempo material posible todas las obras que se encuentran paralizadas a la fecha por decisión del Gobierno Nacional de Javier Milei, en cuanto a la finalización y por otro lado en relación al mantenimiento y reparación de las rutas nacionales que surcan el territorio argentino”. Se señaló como inaceptable que el mantenimiento de nuestras rutas sea considerado una opción y no como una obligación prioritaria, toda vez que reparar las rutas constituye una responsabilidad ineludible del Estado Nacional para preservar la vida de nuestros ciudadanos y evitar tragedias en nuestras carreteras. El Defensor del Pueblo de Santa Fe, Jorge Hen, “exigió enérgicamente a Vialidad Nacional que priorice la seguridad vial y el bienestar de los ciudadanos sobre cualquiera otra consideración, al tiempo que se subrayó que estos pedidos no tienen relación alguna con el color político del gobierno de turno”. En este sentido, el Ombudsman Provincial, Dr. José Leonardo Gialluca, señaló que estos pedidos los venimos concretando sucesivamente a los Gobiernos Nacionales de Mauricio Macri, Alberto Fernández y ahora al de Javier Milei. Añadió que, el deterioro de algunas rutas nacionales en formosa son de una gravedad que viene de hace tiempo y que se va profundizando en la actualidad, como es el caso de la RN Nº 95, entre otras. Por su parte, Roberto Spontón, Intendente de Malabrigo, Santa Fe, señaló que en el trayecto Vera-Malabrigo transitan diariamente docentes, trabajadores y camiones que transportan la producción local poniendo en riesgo sus vidas y sus medios de movilidad. “Tal es el abandono de ese tramo vial que nos abocamos a cortar los yuyos a la vera de la ruta. No puede ser que Malabrigo, siendo la Ciudad Jardín y la capital provincial del citrus, tenga su acceso en semejante estado. Ni eso hace Vialidad Nacional”. A esta situación se sumaron, los 6 Legisladores Nacionales de Juntos por Entre Ríos, expresando a la Dirección Nacional de Vialidad, su profunda preocupación por el deterioro de las rutas nacionales 18, 12, 14 y 127 de esa provincia. En este contexto, se denunció también, “que a la paralización de la obra pública nacional se le sumó el no funcionamiento regular de la Línea 149 que es un número de teléfono de -Asistencia a Víctimas y Familiares de Siniestros Viales- que debe funcionar las 24 horas del día durante todo el año de manera gratuita en las 23 provincias argentinas”, por lo que hemos pedido su subsistencia para evitar la pérdida de más vidas por siniestros, aclarándose que este servicio no reemplaza al de emergencias, por lo que siempre hay que comunicarse primero con el 911.

Por último y ante el pedido de la Cámara Regional Económica con sede en El Colorado y adherida a la Federación Económica de Formosa, desde el Organismo de la Constitución, se corrió traslado a la Dirección Provincial de Vialidad, frente al pedido de reparaciones de las Rutas Nº 3, desde el Puente Libertad hasta la intersección de la Ruta Nacional Nº 81, Ruta Nº 1, desde el Puente antes citado hasta la intersección de la Ruta Nº 11 y de la Ruta Nº 9 hasta su conexión con la Ruta Nacional Nº 11.