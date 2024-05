Ibáñez sobre el acuerdo de precios: “El Estado debe colaborar con empresarios y comerciantes para establecer reglas justas en la economía”

En diálogo con AGENFOR, el ministro de Economía, Hacienda y Finanzas, Jorge Oscar Ibáñez, se refirió al reciente acuerdo firmado entre el Gobierno de Formosa, empresarios y comerciantes locales con el fin de cuidar el bolsillo de las familias formoseñas; y aseguró que “el Estado debe colaborar” para “establecer reglas justas en la economía, evitando dejar todo librado al mercado”.

“Estamos convencidos de que este es el camino. El Estado tiene que estar presente en este momento con políticas activas, es decir, juntarse con los empresarios, con los comerciantes y con los trabajadores para fijar reglas de juego. El Estado no se puede retirar y dejar todo librado al mercado. Creemos que no funciona así la economía.”, sostuvo.

Y agregó: “Estamos dando un mensaje, una señal que es difícil de ver en el orden nacional y en otras provincias, donde en una mesa, después de muchas discusiones, se logran precios acordados para que los formoseños puedan tener en la mesa todos los días muchas cosas que, si los dejamos librados exclusivamente al mercado, no la van a poder comprar”.

Asimismo, el funcionario felicitó a las 24 empresas y sus representantes que suscribieron este convenio y aseguró que “son muchos productos” por lo que “creemos que en los días sucesivos se van a ir sumando más empresas y supermercados del interior”, al mismo tiempo que valoró la presencia del Banco de Formosa “para ayudar con ONDA”.

En otro orden, Ibáñez habló sobre el proyecto de Ley Bases y consideró que, tanto para las provincias como para los trabajadores argentinos, “no significa nada bueno”, a la vez que ratificó la oposición total al DNU 70/23, que está vigente y a dicha normativa que se está debatiendo en Comisiones del Senado de la Nación.

Obra Pública

Respecto al pedido de los senadores de Unión por la Patria (UxP) de que se reactiven las obras públicas en todo el país, el ministro opinó que esta actividad es “uno de los motores del desarrollo de la economía”.

“La obra pública que invierte, ejemplo, en nuestra provincia, en las rutas, en las líneas eléctricas, en las escuelas, en los hospitales, en la construcción de todo eso, genera mano de obra. Genera muchísima mano de obra, muchísimo empleo en empresas locales, pymes locales”, señaló.

Y añadió: “A su vez va generando esa infraestructura que Formosa no tenía y que hoy, de golpe, se nos paraliza totalmente en la construcción. Tenemos plantas de agua potable en pleno proceso de construcción. Tenemos rutas en pleno proceso de construcción. Tenemos líneas eléctricas en pleno proceso de construcción. Está todo parado”.

Asimismo, señaló la “deuda que la Nación mantiene con nuestra provincia, fundamentalmente con el sistema previsional” que, tal como precisó el Gobernador, son “150 mil millones de pesos que si los actualizamos son muchos más”.

“Es decir, no estamos convencidos en absoluto que este sea el camino. Frenar la obra pública, congelar los sueldos, congelar las jubilaciones, aumentar las tarifas. La recesión es tremenda. Están los que no tienen sueldo y están los que tienen un sueldo y no llegan al 15 del mes. Creemos que este no es el camino. Si todo este esfuerzo es para pagarle al FMI, no estamos de acuerdo”, sentenció.

En cuanto a la respuesta del jefe de Gabinete de Nación a estos legisladores de UxP, Ibáñez analizó que él, al igual que otros funcionarios como (Luis “Toto”) Caputo, “hablan de números de la macroeconomía”.

“Nos dicen de que íbamos camino a una hiperinflación y que hoy hay una inflación de un dígito. Primero, los números de la hiperinflación que, respetuosamente, el presidente (Javier) Milei señaló, nosotros no sabemos de dónde los sacaron. Pero segundo, repito, no sé si será ese el número de la inflación, un punto más, un punto menos, no es para discutirlo”, manifestó.

Y profundizó: “Sí el desempleo, sí la gente que no le alcanza para comer. Eso es lo que estamos discutiendo. Sí estamos discutiendo el desfinanciamiento de las provincias. Y fíjate vos que hay un economista que sonaba para ministro de Economía de la Nación, que dice que hay que sacar la Ley de Coparticipación. Que cada provincia con lo suyo. Pero volvemos a 1810”.

En este punto, el titular de la cartera económica aseveró que “hay un rumbo de la economía nacional que nosotros no compartimos” porque “nosotros decimos que tiene que haber un Estado presente que regule la economía, fundamentalmente ayudando a los que menos tienen, que genere las posibilidades para más trabajo y más empleo, que defienda las pymes locales y no que le inunde de productos importados que tengan que cerrar”.

Para finalizar, Ibáñez dio fe de que “el Gobernador incesantemente” hace gestiones para que la Provincia recupere los fondos que Nación le debe y recordó que “también tenemos demanda ante la Corte Suprema de Justicia, pero el Poder Judicial tiene sus tiempos, que son distintos a los tiempos de la urgencia que tenemos las provincias”.