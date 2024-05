Ibáñez destacó las medidas que tomó el Estado Provincial para contrarrestar el difícil contexto económico

El ministro de Economía, Hacienda y Finanzas de Formosa Jorge Ibañez visitó este sábado la feria de Soberanía Alimentaria en el barrio Simón Bolívar, oportunidad en la que se refirió a las políticas públicas que implementa el gobierno provincial encabezadas por el gobernador Gildo Insfrán, tanto en materia de precios, como en asistencia a distintos sectores de la economía a través de líneas de crédito.

Ibañez invitó a las mujeres comerciantes, emprendedores, pequeños comerciantes y pymes a acercarse al Banco de Formosa para conocer estas nuevas líneas de crédito anunciadas por Insfrán, que tienen como fin apoyar, asistir y fortalecer a estos sectores, y paliar el difícil contexto económico.





Además, puso de relieve la importancia del acuerdo con cadenas de supermercados y comercios para fijar una lista de precios accesibles de alimentos y elementos para higiene personal para contribuir con la economía de los formoseños.





Además, subrayó la relevancia para la economía de Soberanía Alimentaria y las ferias de emprendedores que se ubican en el Circuito Cinco de la Ciudad. “Se sabe que la feria de Soberanía Alimentaria, al igual que la feria del PAIPPA, están alimentadas por los productores formoseños, por los paiperos” al señalar que este es el camino y no “dejar libre todo a la oferta y la demanda donde los grandes tiburones se comen a los peces”.





Aquí criticó al ministro de Economía de la Nación Luis Caputo quien a través de un decreto liberó todos los controles del Estado considerando que se trata de una pésima idea que favorece a los monopolios empresarios, quienes fijan el precio que decidan.





“Tenemos un modelo totalmente distinto, nosotros decimos que lo comunitario, lo social, la solidaridad es lo que debe prevalecer en estos momentos y no ese individualismo que escuchamos de tantos funcionarios nacionales de que en síntesis, sálvese como pueda, el que tiene, tiene salud, el que no tiene, no tiene, el que tiene va a tener educación, el que no tiene, no” subrayó en declaraciones que formuló a la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR).









Al contrario, consideró que la salud y la educación deben ser públicas, y que se debe fomentar el trabajo y empleo dignos.





Insistió en que ante un contexto nacional tan difícil, debe bregar la solidaridad y la organización comunitaria, con un decidido apoyo del Estado.





Programas sociales





En ese contexto ratificó que la totalidad de los programas sociales se “alimentan” de la producción netamente formoseña, haciendo la salvedad que las cajas alimentarias destinadas a la población aborigen contienen algunos productos que no se producen en Formosa.





Recordó que Nutrir, que abastece en la actualidad a veinte mil familias de la Capital, consiste en la entrega de productos frescos como verduras, frutas, hortalizas, carne, ya sea de ave o de vaca, leche, huevo que proviene de las chacras de productores formoseños.





Insfrán, figura indiscutida





Ibañez se refirió además a la reunión del Consejo Nacional del Partido Justicialista en Buenos Aires, donde sobresalió la figura del gobernador Gildo Insfrán.





“El Gobernador es una figura política a nivel nacional indiscutida. La participación que ha tenido días atrás, ustedes lo han visto en todos los medios, en esto de la reorganización del Movimiento Nacional Justicialista, es importantísima. Yo creo que es un referente a nivel nacional, ustedes han visto al lado de él distintas líneas del movimiento” subrayó.





“Creemos que el rol que está desempeñando hoy nuestro Gobernador en el seno de la conducción del movimiento es fundamental, porque tenemos que organizarnos, tenemos que unirnos, tenemos que hacer una interna y ver quién conduce, el que gana conducirá, los demás apoyaremos. Y en ese sentido, el rol del gobernador Insfrán es fundamental” enfatizó.