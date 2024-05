Elogian al gobernador Insfrán por “resistir los embates” del Gobierno Nacional

Julia Strada, diputada nacional de Unión por la Patria (UP) por la Provincia de Buenos Aires, ponderó a “los gobernadores que decidieron oponerse a la Ley Bases”, impulsada por el Gobierno de Javier Milei, “particularmente a Gildo Insfrán”, por “resistir los embates” de la gestión libertaria y “defender la soberanía”.

“Quiero destacar a Insfrán, que tiene una tarea muy importante en la provincia y que ha mandado una instrucción muy clara de resistir este embate privatizador, extranjerizante, desindustrializante, que desarma las estructuras productivas, la educación pública y las Universidades Nacionales”, afirmó la legisladora según recabó Agenfor.

Del mismo modo, elogió al mandatario formoseño por “defender la soberanía”, así que “quiero reivindicarlo por esa tarea”.

Sobre la ley en sí, fue contundente al resumir su propósito en: “les damos todo, no nos dejan nada. Y no es una exageración”.

“Les damos baja de impuestos en una gran cantidad de rubros, Impuesto a las Ganancias, que a los trabajadores se les restituye; Impuesto al Cheque, que es la débitos y créditos; al IVA, eliminación de los derechos de importación y exportación que otros sectores tienen, y lo más grave de todo es que no es necesario que traigan los dólares que van a generar producto del extractivismo que van a hacer en la Argentina, sobre todo en la zona de Cuyo, el norte argentino y el sur vinculado a minería, gas y petróleo”, advirtió.

Además, no dejó de mencionar al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI), institución del Banco Mundial dedicada al arreglo de diferencias relativas a inversiones internacionales entre los Estados nacionales y las empresas.

Entonces, si se lo pone como la instancia de resolución de una controversia, “y una empresa que se queja de que Argentina no cumple el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), vamos al CIADI y le tenemos que pagar en dólares. Ya perdimos como 9000 millones de dólares allí”, reprobó.

No obstante, alertó que “lo más grave es en términos de industria nacional”, aclarando que “nosotros no estamos cerrados a hacer promociones de inversión”, pero “si no les vamos a exigir que liquiden los dólares, ¿en qué nos beneficia a los argentinos?”, porque “no aporta a las arcas del Banco Central en dólares, no genera puestos de trabajo local, rompe la industria nacional local y tampoco genera recaudación tributaria”.

En relación con ello, aseveró que “este régimen de grandes inversiones es un negocio de cortísimo plazo”, puesto que “están pensando en que entren dólares rápido, junto con el blanqueo, porque Milei tiene un objetivo macroeconómico que es levantar el cepo”.

En conclusión, la doctora en Desarrollo Económico, quien además es directora del Centro de Economía Política (CEPA), dijo que “para mí es muy preocupante y yo no lo veo perfectible”, por lo que planteó: “Hay que hacer que no se apruebe la ley y en particular el RIGI”.

Inflación

Asimismo, Strada habló sobre la última medición del Indec, que dio 8,8% de inflación en abril, informando un IPC interanual de 289,4% y una suba de precios del 65% acumulada en los primeros cuatro meses del 2024.

“El 8,8% es el resultado lógico y esperado de una economía muy paralizada. Están rompiendo la actividad económica”, alertó. “Estuve en la UIA Joven, la Unión Industrial Argentina, y me contaban cómo estaban todos los sectores productivos. Este año es de recesión y lo vamos a pagar caro todos los trabajadores, con pérdida de puestos de trabajo”, concluyó.