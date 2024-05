Crucero del Sur ofreció a los choferes de UTA pagar totalmente los créditos laborales adeudados lo cual fue aceptado en asamblea extraordinaria

Como garantía de cumplimiento del pago cancelatorio de los créditos laborales, se propuso que los trabajadores designen a 60 choferes para llevar, -con viáticos y regreso a cargo de la empresa- 30 colectivos a -CABA- y los entreguen a la firma -MERBUS- (Agencia Oficial Mercedes Benz Argentina – División Pesados), la cual se comprometió a adquirir las unidades usadas y automáticamente transferir bancariamente las sumas de dinero obtenidas por la compraventa de dichas unidades, a la cuenta de Crucero del Sur, Imputándose este dinero, formalmente al pago de los créditos de los trabajadores por haberes adeudados y todo otro concepto que derive de la extinción del vínculo laboral, de común acuerdo entre las partes-

Desde el Organismo de la Constitución de la Provincia de Formosa, a cargo del Dr. José Leonardo Gialluca, se informó que, en el día de la fecha, en la Sede de la Subsecretaria de Trabajo, a cargo del Dr. Julio Gustavo Valdéz, se celebró una nueva -Audiencia de Conciliación- en el Expte. 300/24, encontrándose presentes, por UTA Diego Fabián Mendoza, Secretario General, acompañado del Dr. Daniel Lombardo, por la Empresa Crucero del Sur Agrupación César Aguirre como Gerente, junto a los Dres. Horacio Lozina y Alejandro Azcurra y por la Defensoría del Pueblo su Secretario Letrado, Dr. José Porfirio García y el Asesor Letrado Leonardo Sánchez. Luego de un prolongado diálogo entre los citados; los Apoderados de la Empresa Crucero del Sur, “manifiestan que reconocida como está por el Municipio, la crisis del Servicio del Transporte Público Urbano de Pasajeros de esta Ciudad, la cual surge de los términos del Decreto Nº 3834/23 de fecha 29 de diciembre del año 2023 que declaró en Emergencia la Prestación de dicho Servicio, PROPONEN A LOS TRABAJADORES UNA SOLUCIÓN DEFINITIVA PARA ESTE CONFLICTO, TODA VEZ QUE LA EMPRESA, NO BRINDARÁ NINGÚN TIPO DE SERVICIO EN NUESTRO MEDIO DE AHORA EN ADELANTE”. Para ello, solicita a los trabajadores, designen 60 choferes para llevar -con viáticos y regreso a cargo de la empresa-, treinta (30) ómnibus a CABA y sean entregados a la Firma MERBUS (Agencia Oficial Mercedes Benz Argentina – División Pesados), la cual, se ha comprometido a adquirir estas unidades usadas, “para lo cual deberán ser entregadas en su planta y automáticamente ingresadas las mismas, se transferirá bancariamente las sumas obtenidas por la compraventa, a la cuenta de Crucero del Sur Agrupación, imputándose el destino de este dinero expresamente al pago de los créditos de los trabajadores por haberes adeudados, todo de lo cual se deja constancia en Actas”. Asimismo, se expresa que los pagos y acuerdos respectivos, se harán ante la Subsecretaria de Trabajo de la Provincia con asistencia y garantía de UTA Seccional Formosa. Luego de abonados, todos los créditos laborales, la empresa firmará la Rescisión Contractual con la Municipalidad de la Ciudad de Formosa, como una Mera Formalidad, ya que dicho contrato, -Ipso – Facto-, se encuentra extinguido. A los fines señalados, se solicitará a la Municipalidad que suscriba conjuntamente con las partes un escrito en el que se peticionará al Juzgado Civil y Comercial Nº 5 que interviene en la causa: “Municipalidad de la Ciudad de Formosa C/Crucero del Sur Agrupación S/Juico de Ejecución Fiscal y Apremios – Inc. de Medida Cautelar” Expte. Nº 165 – Año 2023 y donde el Municipio tiene embargadas diecisiete (17) unidades, el levantamiento de esta medida que impide retirar de la provincia las unidades, cuya venta resulta necesaria para satisfacer los créditos laborales alimentarios de los trabajadores. De no obtenerse el aval del municipio en este punto, en el término de veinticuatro (24) horas, la Empresa Crucero del Sur requerirá a la Justicia la liberación de las treinta (30) unidades necesarias para cumplir el Acuerdo con los trabajadores, dado el estado de extrema necesidad de los mismos y sus grupos familiares. FRENTE A ESTE OFRECIMIENTO, los Representantes Gremiales y Trabajadores, pasaron a un cuarto intermedio, “para posteriormente, la totalidad de los mismos, reunidos en la Subsecretaria de Trabajo de la Provincia, ACEPTAR POR UNANIMIDAD LA PROPUESTA EFECTUADA POR LA PATRONAL, SIEMPRE Y CUANDO LA COMPRAVENTA DE LAS UNIDADES MENCIONADAS SE REALICE DE MANERA INMEDIATA, TENIENDOSE PRESENTE EL CARÁCTER ALIMENTARIO QUE REVISTEN LOS CREDITOS LABORALES RECLAMADOS Y ADEUDADOS POR CRUCERO DEL SUR AGRUPACION”. Desde el Organismo de la Constitución, se expresa plena conformidad a lo acordado entre las partes, “acompañándose estas acciones que tienen por finalidad, dar una solución definitiva al conflicto planteado, por lo que, siendo las 13:40 horas, proceden todas las partes a suscribir una formal Acta, donde se deja constancia de lo antes descripto”. Por último, añadieron, que el paso inmediato siguiente será el abordaje y definición de la prestación del servicio público de pasajeros que los vecinos se ven privados lamentablemente desde hace prácticamente 60 días.