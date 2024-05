Buscan mayor descentralización en los servicios de escucha, orientación, acompañamiento y asesoramiento a las víctimas de violencia de género

Se llevó a cabo en la Sede de la Defensoría del Pueblo, una -Reunión de Trabajo-, en la cual participaron la Titular de la Secretaria de la Mujer, Lic. María del Carmen Hermosilla, de la Asesoría Legal y Técnica las Dras. Mirta Soilán, Natalia Verón, Valeria Casco y la Psicóloga Patricia Martinetti, junto al Defensor del Pueblo Dr. José Leonardo Gialluca, la Defensora Adjunta Dra. Sylvina M. Portillo, el Representante de la Defensoría del Pueblo de la Nación en Formosa Dr. Julio Santander, las Asesoras Legales Dras. Andrea Barrios, Lourdes Delgadillo, Ana Laura Gómez y María Laura Sosa. La Lic. Hermosilla, reveló que la violencia de género es una temática que abarca variadas aristas y que acarrea, además, vulneración a los derechos de identidad, salud, integridad, etc.; por ello, el abordaje que se lleva adelante es inclusivo, pudiendo extenderse a niñas/os, adolescentes y familias, en el caso de que hubiera involucrados en riesgo. Para ello, la atención integral a las mujeres, se articula también con los espacios de -Encuentro de la Comunidad Organizada- (ECO), dependientes del Ministerio de la Comunidad. Señalándose que, en nuestra ciudad, funcionan los días miércoles de manera alternada entre los Espacios ECO del Barrio Eva Perón y del Barrio Lote Rural 111, facilitándose el acceso a todas aquellas personas que por falta de recursos económicos y/o medios de movilidad, no pueden acercarse a la zona céntrica de la ciudad. A esto, se suma la asistencia en el interior provincial, lo cual se coordina con las Comisiones de Fomento y Municipios para así obtener un abordaje territorial, que llega inclusive al propio domicilio de la persona que lo requiera. Agregó que, en los últimos cinco (5) meses, la Secretaría de la Mujer lleva contestados alrededor de 230 oficios entre otras múltiples actuaciones, resaltando que, actualmente, las líneas para emergencias y urgencias que cuentan con dispositivos en todo el territorio provincial para dar solución inmediata, desde un marco operativo, son las líneas 911 y 107, no descartándose la posibilidad de generar en un futuro próximo alguna línea específica. A estas, se le suman las líneas telefónicas disponibles, desde donde se brinda información, además de una dirección de correo electrónico que es revisada a diario por personal capacitado. El Ombudsman Provincial, denunció el gravísimo desfinanciamiento por parte del Gobierno Nacional de las Áreas Estatales que abordaban la violencia de género y en este sentido reveló que según datos del Observatorio “Ahora Que Sí Nos Ven”, se han registrado 78 homicidios a mujeres en los 4 primeros meses del corriente año, lo que es igual a 1 femicidio cada 37 horas, al mismo tiempo informó que, hemos peticionado a la actual Ministra de Capital Humano, Lic. Sandra Viviana Pettovello, cumpla con el Programa (RENNyA) -Régimen de Reparación Económica para Niñas, Niños y Adolescentes- creado por la Ley Nº 27.452, sancionada en 2018 y que tiene por objetivo entre otros puntos, que las hijas/os, personas con discapacidad, de mujeres víctimas de femicidio u homicidio, en contexto de violencia intrafamiliar y/o de género, accedan a una cobertura integral de salud y reciban acompañamiento durante la crianza y su desarrollo integral. Ambas Instituciones, deciden continuar trabajando mancomunadamente para lo cual, se resuelve: 1) Impulsar una Clínica de Temas que incorpore a otros organismos para planificar el abordaje de los mismos; 2) Fortalecer los canales de comunicación existentes para una actuación más expeditiva, estableciéndose el contacto directo vía telefónica entre miembros de ambos Organismos; 3) Trabajar en un protocolo de actuación que incluya a los dispositivos del área salud, policial y otros estamentos del Poder Ejecutivo Provincial; 4) Coordinar jornadas de capacitación; por parte de la Secretaría de la Mujer, sobre la Ley Micaela, por parte de la Defensoría del Pueblo, sobre el Registro de Deudores Alimentarios Morosos; 5) Informar a la comunidad de los servicios que se ofrecen, tanto en nuestra ciudad capital, como en el interior provincial, haciendo hincapié en la prevención y abordaje de toda clase de violencia, sobre niños, adolescentes y ciudadanos en general.