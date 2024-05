Advierten el impacto negativo que tendrá una posible derogación de la moratoria previsional

Gialluca consideró que, la cobertura previsional era el gran orgullo de la argentina, con jubilaciones inclusivas, a través de las llamadas moratorias, por lo que, la derogación del plan de deuda y ante la alta informalidad laboral, lo cual es una realidad en todo el país, “hará que, de aprobarse la Ley Bases, en pocos años las coberturas previsionales disminuyan a porcentajes extremadamente bajos. Apenas 3 de cada 10 personas llegan a cumplir con los 30 años de aportes necesarios para jubilarse. Así, el 76% de los que se jubilaron en el primer trimestre del 2024 lo hicieron por moratoria. La mayoría de los trabajadores que no tienen los 30 años de aportes es porque se desempeñaron en la informalidad, con empresarios- empleadores que nunca los registraron. Como si esto fuera poco, la Ley Bases aprobada en diputados, “elimina las multas a los mencionados por empleo no registrado"-El Defensor del Pueblo de la Provincia de Formosa, Dr. José Leonardo Gialluca, señaló que tras la media sanción a la eliminación de la moratoria previsional que aprobó la Cámara de Diputados de la Nación, el único objetivo del Gobierno Nacional es implantar un nuevo esquema en el que cada persona cobre de acuerdo a sus años de contribución al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), sin contemplar el alto índice de trabajo en negro que existe en el país. El Funcionario Provincial, sostuvo que, los arts. 226 y 227 de la llamada “Ley Bases”, busca derogar la Ley Nº 27.705, plan de pago de deuda previsional y pretende reemplazarla por la creación de una figura que se denomina Retiro Proporcional, “lo cual cambiará negativamente la vida de millones de personas que necesitan acceder a su jubilación”. Resaltó que, para entender el cambio propuesto, es importante recordar cómo funciona el sistema actual de moratoria previsional: la misma está dirigida a dos grandes grupos de personas. El primero está conformado por los ciudadanos que, pese a haber cumplido la edad jubilatoria, no llegaron a pagar los 30 años de aportes que dicta la ley 24.241; el otro, lo constituyen quienes todavía no tienen la edad límite, pero ya saben de antemano que no llegarán a los 30 años de aportes jubilatorios. Denunció que, la Ley Bases afectará a quienes ya tienen la edad para jubilarse (mujeres de 60 años y hombres de 65 o más); proponiendo el Gobierno Nacional, eliminar definitivamente la moratoria y en su lugar crear la Prestación de Retiro Proporcional. Es decir, quienes no hayan terminado sus aportes, cobrarán a partir de los 65 años un haber mínimo equivalente a la Prestación Universal al Adulto Mayor (PUAM), el cual equivale al 80% de la jubilación mínima $260.141, informándose que, en el mes de mayo los beneficiarios de la PUAM cobraron $222.113. La derogación de la moratoria implicará entonces que el 90% de las mujeres no podrán jubilarse a los 60 años y deberán esperar hasta los 65 años para acceder a la PUAM o un retiro proporcional, dado que solo el 10% de las mismas completan los 30 años de aportes. Este cambio no solo afecta a las mujeres, ya que, si se aprueba la Ley de Bases, el 70% de los hombres tampoco podrá jubilarse a los 65 años y deberán optar por una pensión no contributiva o una jubilación proporcional. Por último, agregó que, derogar la Ley Nº 27.705, también deja sin efecto la posibilidad de que los trabajadores en actividad, mujeres de 50 y hombres de 55 años, puedan adquirir Unidades de Cancelación de Aportes (UCP), con el objeto de que cumplida la edad jubilatoria puedan acceder a la misma. Lo que no se entiende es por qué se impulsa la derogación también de esta herramienta tan importante para los trabajadores y que constituyen recursos que ingresan al Estado Nacional y que son muy onerosos, lo que nos está mostrando o un profundo desconocimiento del plexo legal que se pretende derogar o una gran “perversidad hacia los sectores más vulnerables de nuestra sociedad”.