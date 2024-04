Valoraron la inversión en educación pública superior que realiza el Gobierno de Formosa

El decano de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Provincial de Laguna Blanca (UPLaB), Julián Bibolini, conversó con AGENFOR acerca de la lucha por la educación pública en Formosa y la inauguración, reciente, del nosocomio local que será utilizado como “hospital escuela” y que, consideró, simboliza “un triunfo ante la crisis educativa”.

“Yo creo que si va a haber un cambio otra vez a favor de las universidades es porque la gente salió a movilizarse. O sea que solamente porque la gente salió a movilizarse, quizás ellos piensen en hacer algún cambio, en retrotraer lo que hicieron. Pero su idea de base ya la conocemos. Ya sabemos que es un grupo de personas que no le importa la salud ni la educación pública y lo está demostrando con sus acciones”, sostuvo.

Asimismo, catalogó como “llamativo” que el Gobierno nacional sostenga que “el Estado no tiene que estar presente” y preguntó: “O sea si el mercado tiene que manejar todo, también en base a qué estudiar o no ¿qué te habilito hoy? ¿Qué cierro mañana? Y si a vos te gusta algo, pero no te quiero habilitar porque el mercado dice que no, no te lo autorizo”.

“Realmente la ley esta neoliberal del mercado arruina ciertas circunstancias, porque ciertas políticas no pueden estar bajadas solamente por el neoliberalismo o la ley de la oferta y la demanda. Tiene que estar presente el Estado. Y esto hoy lo demostramos nosotros, ¿cómo? A través de la Universidad de Laguna Blanca, a través de la Facultad de Enfermería y Medicina”, aseveró.

En ese marco, Bibolini detalló que el lunes inician las clases del primer año de la carrera de Medicina y, también, de Enfermería, por lo que “toda la gente que quiera venir a presenciar ese acto histórico, lo vamos a hacer aquí en el edificio de la facultad, que está al lado del hospital, que recordemos se inauguró también hace poquito y forma parte de este complejo educativo, porque va a ser un hospital universitario”.

“Entonces, todo esto va a representar un polo de educación, un polo de enseñanza y, obviamente, de salud también. La verdad es que tiene un potencial enorme, la ciudad también, inclusive hay un empuje enorme en la economía, es realmente maravilloso”, manifestó.

Y agregó: “Si uno ve todo lo que está ocurriendo en los lugares donde no sólo no le pasaron presupuesto, sino le bajaron, teniendo en cuenta los procesos inflacionarios que se generaron en estos meses de altísimo porcentaje, es imposible subsistir; están asfixiando económicamente para que entren en crisis, no lleguen a pagar sueldos, insumos, empiecen a tambalear y resquebrajarse el sistema”.

Por último, el responsable de la facultad de Ciencias Médicas, valoró “la esperanza de esa movilización masiva que mostró que la gente le va a poner un freno a las locuras que está presentando esta persona (Javier Milei)”.