Nacif: “Juárez desarrolla la semana de los pueblos originarios en comunidad”

El Intendente de Ingeniero Juárez, Rafael Nacif indicó que se esta desarrollando en Ingeniero Juárez, la semana de los pueblos originarios con actividades que fueron consensuadas con referentes de todos los barrios de las comunidades originarias, tanto wichi como Toba, en las que caciques, presidentes y delegados de las comisiones de los barrios Obrero, Belgrano, Curtiembre, Alberdi, Viejo, Esperanza, Toba, San Martin, Palo Santo, entre otros, marcaron la agenda.

Nacif detalló que ya pudieron arrancar con un contacto directo con la comunidad educativa, donde los niños pudieron mostrar lo mejor de su cultura tutelados por los docentes que los acompañaron en todo momento. Eso ocurrió en Juárez y en Pozo Yacaré. Allí también la Policía de la Provincia estuvo presente a través de la Policía de Proximidad.

En esta semana, se espera el desarrollo de actividades deportivas, culturales, estando previsto el cierre para este viernes 26 del corriente.

Nuevamente, Nacif entendió que un Gobierno Provincial y Municipal presentes, se encargan no solo de preservar la cultura sino también de difundirla, ya que no se valora lo que no se conoce.

Las actividades se desarrollan en conjunto también con el Honorable Concejo Deliberante de Ingeniero Juárez, la Delegación Zonal del ministerio de Educación, y otras instituciones que como siempre aportan su presencia en acciones que se desarrollan en conjunto para mejorar todo lo que se brinda al pueblo juarense.