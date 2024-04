La Defensoría del Pueblo junto a asociaciones conmemoró el día internacional del autismo

Desde el Organismo de la Constitución Provincial, se señaló que todos juntos, buscamos generar un cambio de gesto en la ciudadanía que se transforme en, comprensión, tolerancia y respeto hacia las personas con en el espectro del AUTISMO y sus familias. Se sugirió que para ayudar a una persona con AUTISMO tenemos que: # Hablarle lento y mirarlo a los ojos. # Sus tiempos de espera son diferentes a los tuyos, RESPETALOS. # No lo mires raro, sus movimientos lo ayudan a regularse. # Los ruidos pueden alterarlo más de lo que imaginas. # Se empático con sus padres. LAS SEÑALES DE ALARMAS QUE DEBEMOS CONSIDERAR SON: # Problemas con el lenguaje para compartir intereses o emociones. # Comportamiento rígido y solitario. # Hipersensibilidad al estímulo sonoro. # Dificultad de concentración y de memoria. # No exhibe sonrisa social. # No establece contacto visual. # Presenta alteraciones al sueño.