Insfrán: “El ajuste debe hacerse con la gente adentro, no este que estamos viviendo”

Al hablar durante la inauguración de las obras de refacción y ampliación de la Escuela de Educación Secundaria N° 2 “Batalla de Maipú” de Pirané, el gobernador Gildo Insfrán cuestionó duramente las medidas de ajuste que implementa el Gobierno nacional y ratificó que en “Formosa van a tener un Gobierno que va a estar con ustedes”.

El mandatario llegó temprano al sur provincial, para encabezar la ceremonia de inauguración de esta histórica escuela, que cuenta en la actualidad con 600 estudiantes y se convirtió en la obra educativa número 1504 al frente del Poder Ejecutivo.

En este contexto, lamentó la existencia de un “Gobierno nacional” que va a “contramano de los intereses de los argentinos” en nombre de una supuesta libertad.

Asimismo, cuestionó la posición que tomó el Gobierno argentino al ceder el lugar para una base militar de los Estados Unidos. “Nos dicen que el Presidente está dando los pasos para recuperar por la vía emblemática nuestras queridas Islas Malvinas. ¿Cómo podemos creer eso?”, se preguntó.

Sobre el ajuste propuesto, consideró que “claro que hay que hacerlo cuando corresponde”, pero aclaró que “tiene que ser siempre con la gente adentro, no este ajuste que hoy estamos teniendo”.

Aumentos

Cuestionó Insfrán el aumento desmedido en el precio de los alimentos, considerando que la Argentina es productora de alimentos. Y trajo a colación que “hoy mismo los que viven cerca de Clorinda, se pasan a Paraguay a comprar, porque las mercaderías están más baratas en Paraguay”.

En el mismo sentido cuestionó el aumento del combustible “en nombre de la libertad” como también el proyecto de Ley de Bases.

“Si esto no es ir en contra del ideario de (José Francisco de) San Martín y del nombre que lleva esta institución, cómo lo podemos llamar. No es un invento mío, porque yo a esto lo decía en la campaña, antes de que llegue (a la Presidencia), anticipé lo que planificaban y prometían”, recordó.

Energía eléctrica

El Gobernador se tomó un momento para referirse al aumento de la tarifa eléctrica y advirtió que todavía no recayó “el golpe más grande”.

En esa línea, denunció que “quieren hacer creer que es responsabilidad de quien les habla”, cuando en realidad Formosa es distribuidora de energía y no participa de la generación y el transporte.

Al respecto, destacó que “REFSA tiene el menor costo de distribución del país” y señaló que el aumento tarifario es el “impacto de la energía que dio la Secretaría de Energía de la Nación, es decir el Gobierno nacional”.

“No puede haber confusión, tenemos que hablar con claridad. Todo lo que estamos viviendo todavía es poco, pero sepan que en Formosa van a tener un Gobierno que va a estar con ustedes”, anticipó.

El primer mandatario aclaró que “no tenemos recursos infinitos, porque los recortes que han hecho son terribles, no solo con la provincia de Formosa, sino con todas las provincias argentinas”.

Dijo que “nos retrotraen a esa vieja lucha de 200 años atrás de unitarios y federales” porque “las recaudaciones se hacen en las provincias y nos quieren hacer creer que es un regalo lo que nos llega”.

“Cada uno de nosotros cuando hace una compra paga un impuesto, y eso se le encargó a la Nación que recaude y de ahí se tiene que repartir. La distribución debe ser 58% para las provincias y hoy no estamos recibiendo ni el 33. O sea, que primero hay que pagarle al FMI, sus amigos”, sentenció.

Prepagas

Insfrán se refirió también al ministro de Economía, Luis Caputo, quien a través de sus redes sociales anticipó que tomarían medidas con las prepagas y el desmedido aumento de sus aranceles. “¡Qué caradura! La batalla se da anulando el Decreto de Necesidad y Urgencia 70 que desregula totalmente, es lo que hay que hacer”, consideró.

“Todo lo que están haciendo es fuego de artificio, para hacernos creer una cosa y pelear entre nosotros”, opinó.

“Si no hay justicia social, ninguna persona puede considerarse libre. Esta es la batalla frontal que tenemos que dar, no la batalla cínica que ellos proponen, para entretenernos en ese juego dialéctico. Somos de hablar poco, somos personas de acción, por lo tanto con esos juegos que están haciendo no nos van a confundir. Espero que así sea”, pidió.

Finalmente brindó un reconocimiento expreso a la EPET N° 3 de Pirané porque “nos han dado estos últimos tiempos satisfacciones inmensas en las competencias a nivel nacional, los trabajos que presentaron fueron premiados y reconocidos por todos”, detalló.

Por último, agradeció a todos los trabajadores de la salud, porque “la salud pública existe y es un bien al que no vamos a renunciar”, cerró.