Gracias a la educación pública, muchos egresados son primera generación de universitarios en sus familias

En el marco de la marcha nacional universitaria realizada en todo el país, en Formosa, graduados de la Universidad pública destacaron que gracias a la educación gratuita fueron la primera generación de egresados profesionales en sus familias.

“Tenemos que defender la educación pública, yo soy egresada y docente gracias a la Universidad pública, una de las primeras graduadas universitarias en mi familia. Y hoy me toca estar en un lugar tan importante siendo la decana de una Facultad, la de Recursos Naturales de la UNaF”, enfatizó la ingeniera Ilda Villalba en declaraciones a AGENFOR.

Luego fue consultada sobre la amplia convocatoria que tuvo la movilización que se llevó a cabo frente al campus de la Universidad Nacional de Formosa, que permaneció con las puertas cerradas no dejando que la comunidad universitaria pueda adherirse a la medida.

“El rector (Augusto Parmetler) dijo que no se adherían porque no era momento de realizarle un paro a este Gobierno Nacional, pero arregló con la gente del presidente Javier Milei. Todos los rectores encabezaron la marcha a lo largo y ancho del país, fueron 70 Universidades y la única que no se adhirió fue Formosa”, reprobó contundente, lamentando que la UNaF “se esté hundiendo cada vez más”.

Por su parte, el ingeniero Marcelo Ugelli, actual administrador general del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV), contó que “soy de la primera generación en mi familia que puede acceder y recibirse en una Universidad pública”.

“Me tocó estudiar en la Universidad Nacional de Córdoba, en la carrera de Ingeniería Civil. Tras recibirme, pude venir a Formosa y traer mis conocimientos junto con un montón de compañeros y otros que vinimos a trabajar en este Modelo Formoseño, a desarrollar nuestra provincia y a estar a la altura de las circunstancias para aportar al crecimiento provincial”, hizo notar.

En ese sentido, dijo que “es triste y lamentable que estemos nuevamente como en la época del 2001, donde peleábamos por el no arancelamiento de la Universidad y en contra del ajuste a los jubilados; ahora está pasando absolutamente lo mismo” con el Gobierno de Milei.

Afirmó que “los alumnos y los docentes tienen que estar preocupados por enseñar y por aprender y no porque su presupuesto llegue o no, para pagar la luz y la limpieza de su aula. Los investigadores tienen que estar investigando en un país que necesita dar tanto el conocimiento”.

“Tenemos cinco Premios Nobel en las Universidades públicas de la Argentina –destacó-. No podemos dejar pasar esta situación, no nos podemos quedar al margen de esta cuestión tan importante”.

En la misma línea, el presidente del Colegio Público de Ingenieros de Formosa, Enrique Lezcano, puso de resalto en declaraciones a esta Agencia que en dicha entidad profesional “el 98,6% de los matriculados son graduados de Universidades públicas nacionales”.

Es decir que “tenemos a los colegas que han pasado por estas casas de estudios y en mi caso particular soy graduado de la UNaF y el primer presidente del Colegio de Ingenieros que se graduó de la Universidad pública de Formosa”.

Así que, reafirmó, “netamente formoseño y presente en la movilización, siempre del lado que tenemos que estar, el de la educación pública, libre y gratuita”, concluyó.