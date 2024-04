Estudiantes de la UPLaB destacaron el nuevo edificio de Ciencias Médicas

“Se siente muy lindo tener todo para estudiar en una universidad pública y gratuita”





A raíz de la inauguración del nuevo edificio de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Provincial de Laguna Blanca (UPLaB), que ocurrió este lunes por la mañana, la Agencia de Noticias de Formosa recopiló testimonios de distintos estudiantes que están cursando allí las carreras de Medicina y Licenciatura en Enfermería.

Ailén Olmedo y Milagros Aranda son oriundas de Clorinda y actuales estudiantes de Medicina; ambas coinciden en el “sueño de ser doctora” y que “ahora se nos va a cumplir” porque van a poder “ir y venir” para cursar en la universidad pública y gratuita.

“Yo terminé (el secundario) en el 2021. Después fui a Corrientes e intenté el ingreso ahí. Volví. El año pasado fui a Chaco, ingresé. Pero por temas también económicos y otras cuestiones, tuve que volver. Y ahora decidí venir acá a estudiar porque siempre me interesó todo lo que es el cuerpo humano. Me dio esa intriga de saber cómo funciona. Y con eso poder ayudar también. Se siente muy lindo tener todas las cosas para poder estudiar, en una universidad pública y gratuita”, sostuvo una de ellas.

Por su parte, Rodolfo Paredes es ingeniero zootecnista y estudiante de Medicina; y al dialogar con AGENFOR consideró que “como hijo de la educación pública, hijo del modelo formoseño, hijo de un paippero, estoy orgulloso de poder ver concretarse esta carrera de Medicina en la localidad y que muchos hijos de paipperos estén cursando tanto Ingeniería, Licenciatura en Turismo, Ciencia Ambiental, Enfermería y hoy Medicina”.

“Me encuentro con la satisfacción de poder aprobar el curso de ingreso que fue muy exigente para todos. Logré, gracias a Dios, poder llegar a la meta de cursar y con la responsabilidad que me toca como ciudadano de defender la educación pública”, contó.

Y agregó: “Desde el momento que se anunció las carreras de Medicina y Enfermería, me preescribí, hice todo el proceso como cualquier otro estudiante, me convocaron para el ciclo básico introductorio, cursamos, rendimos, no fue fácil, con todas las responsabilidades que uno tiene como técnico y como persona. Más allá de lo personal, tengo dos hijos, una esposa, una mamá que cuidamos con mis hermanos y atendiendo a productores”.

Asimismo, Paredes reflexionó que “el ascenso social es posible gracias a la mano del justicialismo, que me dio la posibilidad de tener un título de grado como ingeniero y me está dando otra oportunidad de poder tener otro”.

“Ya depende de nosotros que le pongamos el empeño y el esfuerzo personal para que podamos llegar a la meta. En seis, siete, ocho o 10 años, pero hay que llegar, no hay que aflojarle”, instó.

A su turno, Romina Arce, de Laguna Blanca y estudiante del segundo año de Enfermería, dijo que este nuevo espacio es “un gran beneficio, más para nosotros que estamos acá en la zona, justamente para no salir a otras provincias, como hacen muchos jóvenes, como mi hermana que está estudiando en otra provincia, buscando otra salida laboral”.

“También de los pueblos vecinos, que tenemos muchísimos compañeros que son de otras localidades, que son bastante lejanas”, destacó.

De igual forma, Marco Figueredo de Misión Tacaaglé y estudiante de Enfermería, opinó que el nuevo edificio es “una gran inversión” porque “ayuda a los estudiantes a tener esa gran posibilidad de estudiar, en este caso, una carrera esencial, muy importante para la sociedad”.

“Y no solamente eso, sino que abre muchas puertas también, muchas oportunidades para los chicos de todo el interior para poder seguir implementando acá en la provincia la formación de enfermeros, en este caso, y también de Medicina. Tener la posibilidad de llegar a un título universitario y una universidad que vemos que sigue creciendo”, valoró.

“Cada vez falta menos para llegar a la meta, ojalá poder”, aseguró; y comentó que su sueño es trabajar “acá”, en el lugar donde nació y creó.

“Ahora actual estoy alquilando, pero el año pasado, como todo, venía viajando, mi viejo me hizo el favor y hacía el esfuerzo de alcanzarme todos los días, o si no, ruteaba”, concluyó.