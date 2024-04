Desregulan el mercado de las tarjetas de crédito

Las empresas emisoras de tarjetas ya no están obligadas a poner a disposición un número de teléfono como canal para hacer reclamos, con lo cual, ante cualquier dificultad o información que necesiten los consumidores, lo tendrán que hacer por medios electrónicos o similares-

El Gobierno Nacional a través del Decreto Nº 361/24 publicado este viernes 26 de abril, profundizó la desregulación del mercado de las tarjetas de crédito, beneficiando a los emisores de las mismas. El Ombudsman Provincial, Dr. José Leonardo Gialluca, señaló que, esta simplificación en el mercado de las tarjetas de crédito, se produce tras haberse concretado modificaciones en el uso de los posnet, con lo cual, desde ahora, el resumen mensual podrá enviarse de manera electrónica sin mediar oposición del usuario. En otras palabras, las empresas ya no están obligadas a enviar el resumen impreso, punto este que la mayoría venía incumpliendo. Otra modificación establece que el emisor de la tarjeta ya no está obligado a poner a disposición un número de teléfono como canal para hacer reclamos, ahora, "podrá ser telefónico, electrónico o similar, siempre que cumpla su cometido”, por lo tanto, a las largas esperas en los 0800, los usuarios tendrán que conformarse con los correos electrónicos que les brinden y esperar algún tipo de respuesta o información. Por otro lado, el Decreto excluye a las tarjetas de crédito de las regulaciones que le imponían cuatro leyes: la 18.425, la 19.597, la 19.508 y la 19.684. Agregó el Funcionario Provincial que, el BCRA informó que el 1,7% de las familias argentinas sufrieron retrasos en el pago de las tarjetas de crédito, pero advirtió que este número no incluye como morosidad a los pagos parciales, actitud también conocida como “revolving” en el ámbito financiero, que se da cuando no se paga la totalidad del monto de la deuda de las tarjetas y los bancos empiezan a cobrar intereses que se van sumando a la deuda original. Es aquí donde recordó que, mediante el DNU Nº 70/23 se elevaron estas tasas y el BCRA determinó importantes aumentos por encima del 150% mensual para quienes incumplan el pago total.