Denuncian que un jubilado necesita 2 años y medio de haberes para llegar a lo que gana un senador por mes

$7 millones de pesos bruto contra $241.000 que cobran de mínima los jubilados-

El Defensor del Pueblo Dr. José Leonardo Gialluca, denunció que los legisladores que pasarían a cobrar $ 7.200.000 en la Cámara Alta del Congreso Nacional, representa 30 veces más que una jubilación mínima. Con los haberes mínimos, un jubilado recibe casi 30 veces menos de lo que pasará a ganar un senador, “y aun así hay algunos que nos quieren hacer creer a la sociedad argentina, que no sabían nada sobre el tema o que supuestamente no votaron el último incremento, lo que agrava más aún está situación”. El aumento de dietas a los Senadores fue una iniciativa que contó con el acuerdo previo de La Libertad Avanza. El proyecto que se puso a votación, para aumentar las dietas, fue presentado en Mesa de Entradas el 18 de abril a las 12:00hs., se registró bajo el Número S615/24 y llevó la firma de 9 Senadores, los que pertenecen a 8 bloques distintos: La Libertad Avanza, Cambio Federal, Unión Cívica Radical, Comunidad Neuquén, Unidad Federal, Fte. Ren. d la Concordia, Unidad Ciudadana, Frente Nac. y Popular. Dado que no hubo oposición explícita al proyecto que se puso a votación a mano alzada, técnicamente el proyecto de aumento de dietas quedó aprobado con el aval de todos los Senadores presentes.