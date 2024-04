Afirman que la desregulación de las telecomunicaciones profundizará la brecha digital en Argentina

En la Argentina, la "Canasta Básica Tecnológica” se ha convertido en un nuevo indicador de la desigualdad, la misma, incluye elementos como teléfonos celulares, tablets, notebooks, abono mensual de internet y abono mensual de telefonía celular, que se han vuelto indispensables para la vida diaria. Sin embargo, para muchas familias argentinas, acceder a ella es imposible, más ahora con los nuevos y futuros aumentos. Las cifras son alarmantes: según el último estudio publicado por el INDEC (tercer trimestre de 2023), casi el 10% de los hogares argentinos todavía no tiene acceso a internet fijo, mientras que casi el 40% de los hogares de nuestro país no tiene siquiera un PC o notebook en sus casas. Por otro lado, casi el 90% de las familias argentinas tiene al menos un teléfono celular en sus hogares. Esta situación genera una brecha digital que separa a las familias en dos mundos: los que tienen acceso a la información y las herramientas digitales, y los que no.-

El Gobierno Nacional desreguló el mercado de los servicios de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), con el objetivo de liberar el mismo y de esta manera dejar sin efecto la regulación de precios en los servicios de telefonía, tv por cable e internet. De esta manera, se modificó la Ley Argentina Digital N° 27.078, con lo cual, las empresas tendrán la libertad de fijar sus propias tarifas. La publicación en el boletín oficial señala que “El presidente en acuerdo general de ministros decreta: Sustitúyese el artículo 48 de la Ley Argentina Digital N° 27.078 y sus modificatorias por el siguiente ´los licenciatarios de Servicios de TIC fijarán sus precios, los que deberán ser justos y razonables, cubrir los costos de la explotación y tender a la prestación eficiente y a un margen razonable de operación”. Desde la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Formosa, se señaló que, “únicamente las empresas saludaron esta normativa, dado que, a partir de ahora, en el marco de una ausencia del Estado en el sector de las telecomunicaciones, ya no necesitarán -Fallos Judiciales- que les venían permitiendo incrementar sus precios a los usuarios de manera unilateral y al margen de las normativas vigentes que incluían una comunicación fehaciente anticipadamente a los antes citados”. El Ombudsman Provincial, Dr. José Leonardo Gialluca, afirmó que, en un contexto de crisis generalizada, con alta inflación, conflictividad social, por los despidos y eliminación de las Delegaciones del ENACOM en todo el país, “las empresas hablan de atrasos muy importantes, por lo cual, los usuarios sufrirán importantes incrementos en las próximas facturas”. De hecho, el rubro comunicaciones fue el más inflacionario en el IPC de marzo con un 15,9% y desde el 1 de diciembre este sector ha acumulado una suba de precios del 81,3% contra un alza general del 89,8%. A todo esto, se le sumará con seguridad, que las empresas presionarán ahora por reformas tributarias que las favorezcan y por cambios en la orientación de las políticas de asignación de espectro, todo ello con el agravante al cual estamos asistiendo como meros espectadores, “puesto que el actual Gobierno Nacional ha permitido y continúa permitiendo que sectores del empresariado participen directamente en la redacción de leyes y decretos”, eliminando derechos y garantías que constituían defensas a los usuarios e implicaban limitantes a las ansias desmedidas de ganancias extraordinarias de estos sectores, lo cual, profundizará la brecha digital en todo el país.