Advierten sobre dificultades de inscripción a las Becas PROGRESAR

En diálogo con AGENFOR, la coordinadora de Políticas Socioeducativas del Ministerio de Cultura y Educación, Erika Stock abordó las problemáticas de las Becas PROGRESAR en Formosa y advirtió sobre la falta de información oficial y las dificultades en la plataforma de inscripción a las mismas.

Explicó que, desde el Gobierno de la Provincia, se conformó una Mesa Interministerial con todas las áreas de la cartera educativa, el Ministerio de la Comunidad, la Subsecretaría de Derechos Humanos y la Dirección de Asuntos Juveniles.

“Estamos viendo cómo llevar adelante esta situación, ya que a nivel nacional han lanzado la inscripción de las Becas PROGRESAR desde el 10 de abril hasta el 30, pero lamentablemente no tenemos información oficial, no hemos recibido ningún mail, ninguna comunicación telefónica como para confirmar y ver todas las cuestiones que hay por detrás, como por ejemplo la certificación de alumno regular en las diferentes instituciones”, indicó.

Asimismo, aseveró que probaron la plataforma de inscripción y “no funciona, no podemos inscribir”; pero advirtió que están “preparados como equipo interministerial para que una vez que esta plataforma funcione, poder llegar a toda la provincia y a todos los alumnos para que puedan inscribirse”.

“También desde el área de este equipo interministerial se va a habilitar un número de WhatsApp para poder tener asesoramiento. No podemos hacer inscripciones porque no tenemos certeza de que funcione la plataforma y no tenemos comunicación oficial”, reiteró.

Por su parte, el referente de Políticas Estudiantiles del nivel superior, Ricardo Juárez, recalcó que la Beca PROGRESAR se lanzó 40 días después a los estipulados, ya que desde 2014 se lanza del 1 de marzo al 31, y este año sin ningún tipo de comunicación oficial porque nos enteramos el 10 (de abril) al mediodía a través de la página que tienen ellos en Nación, que estaban abiertas las inscripciones”.

“Nosotros decimos comunicación oficial porque todos los años se trabaja en forma conjunta con el Ministerio de Educación de la Nación, con el Ministerio de Cultura y Educación de la provincia. Este año, sin embargo, saltearon todas esas comunicaciones y lanzaron a través de una plataforma la comunicación. Y hoy en día los estudiantes están intentando inscribirse, pero no lo pueden hacer porque la plataforma está colapsada”, destacó.

A su vez, señaló que son 1.800.000 los estudiantes que tendrían que renovar la beca y que “están intentando ingresar a la vez”; y, puntualmente, en Formosa “tenemos más de 42 mil estudiantes que tienen que renovar la beca y estaban sin ningún tipo de información hasta el día de ayer”.

En cuanto a los requisitos, Juárez detalló que el nivel obligatorio es de 16 a 24 años; para madre o padre de familia monoparental, se extiende hasta los 35 años; y sin límite de edad para los pueblos originarios, colectivos trans y personas con discapacidad.

Y, en lo que respecta a los ingresos familiares, no deben superar los tres salarios mínimos vitales y móviles que “hoy estamos hablando en 608.400 pesos, esos tres salarios juntos”.

Los requisitos de nivel superior son tener entre 17 y 24 años si son ingresantes a la carrera; y hasta 30, si están avanzados, es decir, si cursan el segundo, tercer o cuarto años; a su vez “hasta 35 años si son padre o madre en familia monoparental y sin límite de edad para pueblos originarios, colectivos trans y personas con discapacidad”.

“Uno de los requisitos nuevos en el nivel superior es que los estudiantes tienen que tener el 50% de las materias aprobadas del año anterior para mantener la beca. En el caso de que no llegue a ese piso, le van a sacar el 20%, no le van a retener, le van a pagar solamente el 80% del beneficio”, informó.

Y agregó: “La ley de PROGRESAR dice claramente que solamente con mantener la regularidad, es decir, con dos o tres materias por año, el estudiante podía acceder al beneficio. Porque sabemos que la universidad y los institutos tienen otro tipo de cursada, otro tipo de manera de aprobar los finales o promocionando, etc. Ahora te ponen un requisito de tener aprobado el 50% para cobrar”.

Ante este panorama, Juárez consideró que “nos vamos a encontrar con un universo de estudiantes que no van a llegar a ese piso, tanto en la universidad como en el nivel superior, y van a cobrar el 80%. Es decir, ahí hay una reducción de presupuesto para los estudiantes de los niveles superiores”.

“Después una particularidad de este año, sin información oficial, nosotros nos estamos basando en lo que dice en la página del Ministerio de Capital Humano, es que los estudiantes de nivel secundario tienen que hacer un curso durante dos meses, un curso auto-asistido de manera online como para que puedan ingresar a la plataforma”, precisó.

Y añadió: “Eso podríamos leerlo de otra manera, es decir, si durante dos meses no van a cobrar hasta que no terminen ese curso y más 40 o 50 días de lo que tarda generalmente el proceso de evaluación para que les aprueben, así que mínimo tres o cuatro meses los estudiantes del nivel secundario no van a percibir la beca”.

El referente aclaró, también, que todos los años con el lanzamiento del PROGRESAR se envía un reglamento donde “nos basamos como para orientar y ayudar a los estudiantes de los distintos niveles”.

De igual forma, dijo que no existe un lugar físico donde los estudiantes pueden recurrir ya que “la gente está yendo al ANSES y desde ahí le mandan al Ministerio de Cultura y Educación porque ellos no tienen información”.

“Esa es la situación que estamos viviendo hoy, por eso estamos tan preocupados, por eso la necesidad de conformar este equipo interministerial como años anteriores para poder apoyar a la familia, a los estudiantes”, aseguró.

Y profundizó: “Estamos esperando comunicación oficial, pero de todas maneras nosotros, una vez que las plataformas comiencen a funcionar, vamos a empezar a difundir, a explicar y a resolver las consultas que tengan a través de diferentes medios de comunicación y a través de hacer Zoom con todas las instituciones educativas, mostrándoles a los alumnos y a los padres cómo inscribirse en la beca, porque también el proceso de inscripción tiene varias solapas y varias cuestiones bastante complicadas”.

Al finalizar, garantizó que “nosotros como equipo del Gobierno de Formosa vamos a empezar a salir por todos los medios de comunicación para acompañar a la familia formoseña, al estudiante formoseño, a que pueda acceder a esta beca que por ley está aprobada y que es de ellos. Es un derecho ganado que nadie le puede sacar”.