Yasky: “Insfrán tiene que jugar un papel importante para garantizar que podamos recomponer el PJ”

El diputado nacional de Unión por la Patria (UP) y secretario general de la CTA, Hugo Yasky, consideró que el primer mandatario formoseño Gildo Insfrán debe jugar un rol central en el reordenamiento del Justicialismo.

En declaraciones que brindó a la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR), el dirigente cuestionó las decisiones que viene tomando el presidente Javier Milei y llamó a que el Congreso del PJ sirva para “fortalecer nuestra unidad, darle un contenido de compromiso con el dolor y el sufrimiento de dolor de nuestro pueblo”.

Sobre Milei, dijo que hay que “ponerle límites”, desde el Congreso para defender las leyes y los derechos de los argentinos.

Afirmó además que el oficialismo no cuenta todavía con los votos en Diputados para intentar aprobar el DNU, y cuestionó a los diputados que se encuentran “pendulando entre las posiciones del Gobierno y las que ellos saben deberían asumir como diputados de la Nación”.

Explicó que “aprobar el DNU es una especie de certificado de defunción para el Congreso. Vos aprobás ese DNU y estás levantando la mano para que el Congreso no funcione, le das todo el poder al Ejecutivo”, insistió.

Añadió que por eso, “hay diputados con dilema de conciencia, saben que si convalidan el DNU votan en contra de sus comprovincianos, porque las provincias pierden por donde se lo mire, en coparticipación, en subsidios, en fondos que tenían para sostener sus economías regionales. En ese dilema, van y vienen, por eso el Gobierno vacila, no se anima a ponerlo en votación”.

Congreso partidario

Yasky se refirió también al Congreso del Partido Justicialista que se celebra este viernes 22, al señalar que “es bueno que el Justicialismo regularice la situación de su órgano partidario, es necesario que el Congreso del PJ no se mire el ombligo y es importante que surja un pronunciamiento de todos los sectores, tiene que ser amplio, pero no una bolsa de gatos. No da lo mismo votar a favor o en contra del DNU, justicialista es defender la justicia social”.

“Espero que el Congreso sirva para fortalecer nuestra unidad, darle un contenido de compromiso con el dolor y el sufrimiento de dolor de nuestro pueblo, para que el Justicialismo recupere la rebeldía y podamos tener una conducción apoyada en una mesa de decisión política que le devuelva vitalidad a este partido”, pidió.

En este sentido, opinó que el gobernador Insfrán, presidente del Congreso, “es uno de los referentes que tiene que jugar un papel importante para garantizar que podamos recomponer nuestro partido y recuperar la iniciativa”.

Insistió que gobernadores como Insfrán, Axel Kicillof de la Provincia de Buenos Aires y Ricardo Quintela de La Rioja son los referentes necesarios para el partido, que deben “tomar el timón”, ya que gobiernan en provincias donde el Justicialismo ganó las elecciones.