Rápida intervención comunal para agilizar el escurrimiento del agua tras las lluvias

Cuadrillas comunales y cooperativistas, desde tempranas horas de este viernes, se desplegaron en diversos barrios capitalinos para optimizar los desagües pluviales y garantizar el rápido escurrimiento del agua tras las persistentes lluvias.

De este modo, numerosos equipos de trabajo se movilizaron en distintas zonas del ejido urbano para desobstruir bocas de tormenta, sumideros y canales a cielo abierto, acciones que aceleraron el escurrimiento del agua y evitaron anegamientos.

Asimismo, se realizó la limpieza con excavadora del zanjón principal ubicado en el barrio San Antonio, al tiempo que en sectores puntuales de los barrios 1º de Mayo, 7 de Mayo y Luján, se realizaron tareas de cuneteo mecanizado.

Por su parte, en diferentes puntos de los barrios Obrero, La Pilar, Virgen del Rosario, San Martín, San Miguel y San Francisco, se procedió a la limpieza y recolección de residuos no convencionales para liberar los canales de drenaje.

Desde la comuna informaron que no se registraron situaciones complejas y no hubo anegamientos. De igual manera, recuerdan a los vecinos y vecinas que ante cualquier inconveniente deben comunicarse al 0800-9999-147 (Centro de Atención al Vecino). Asimismo, solicitan que eviten sacar la basura en días de lluvia para no obstruir los desagües pluviales.