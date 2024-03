Mirassou: “Todo lo que va desfinanciando el gobierno nacional, se va haciendo cargo la Provincia”

En diálogo con AGENFOR, la diputada justicialista y ex funcionaria de la cartera de salud provincial, Cristina Mirassou, habló sobre la calidad del sistema sanitario público y aseguró que “todo lo que va desfinanciando el gobierno nacional, se va haciendo cargo la Provincia, como ya ocurrió en los cuatro años del gobierno de (Mauricio) Macri”.

“Pero ahora en tres meses todo lo que se desfinanció, el personal despedido de reparticiones públicas, el aumento de las prepagas, medicamentos que se dispararon de forma impresionante, es una situación muy difícil”, indicó.

Y aclaró: “Acá quizás se siente menos porque sale a cubrir, como lo hizo también en Educación con el FONID, el refuerzo para comedores, las cajas alimentarias para aborígenes, en las distintas áreas la Provincia, porque ese es el Modelo Formoseño”.

Asimismo, sostuvo que, en el área de salud, durante los últimos años desde el Modelo Formoseño, “se vinieron construyendo hospitales, centros de salud equipados, recursos humanos incorporados acompañado de la adquisición de tecnología, sabemos que la más alta fue el Centro de Radioterapia y Medicina Nuclear que requirió incorporar profesionales capacitados”.

“Estamos haciendo frente, no sólo a nuestros pacientes habituales que no tienen cobertura, sino también se están acercando usuarios de obras sociales a los que no les cubren algunos estudios, tratamientos, con prepagas que dan baja de planes o que perdieron un trabajo con obra social”, señaló.

Ante lo dicho, la legisladora explicó que “el principio de equidad ha atravesado al Modelo Formoseño” porque consiste en dar “las mismas oportunidades aún en los lugares de más difícil acceso”.

“Vos tenés el mamógrafo móvil, el camión sanitario que recorre las localidades y facilita aún más allá de donde tenemos equipo, que tenemos en todos los hospitales distritales incluso el de (Ingeniero) Juárez que es la más lejana”, resaltó.

De esta manera, Mirassou resumió que estos hechos son posibles porque “está la infraestructura básica y los recursos en la provincia, hay toda una red de atención por complejidad creciente que permite que esta complejidad transite por la provincia en esos efectores”.

“A nosotros nos agarra una situación tan crítica, como estamos viviendo este trimestre, con un sistema robusto que le está haciendo frente, sobre todo la sobrecarga que está recibiendo el sistema de salud”, finalizó.