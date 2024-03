Las medidas nacionales causan “un grave perjuicio al desarrollo de la industria”

El doctor Guillermo Escobar, director del Parque Industrial de Formosa, marcó el contraste entre las políticas provinciales de apoyo a la radicación de pymes e industrias, tendientes a la generación de trabajo, y las medidas de ajuste del actual Gobierno Nacional, que frenó por completo los desembolsos en los programas más relevantes que estaban destinados a impulsar iniciativas en el sector.

Consultado sobre el nuevo escenario, señaló que “hasta el mes de diciembre pasado teníamos” un trabajo mancomunado con la Nación, ya sea con proyectos y financiamiento, porque “el Parque Industrial está inscripto en el Registro Nacional de Parques Industriales”.

“A partir del nuevo Gobierno ya no existe más, los fondos que eran Aportes No Reembolsables (ANR) fueron totalmente eliminados, pero esto no solamente afecta a Formosa en sí, sino a toda la República Argentina, así que es un grave perjuicio a la industria en sí y su desarrollo”, lamentó.

A modo de ejemplo, mencionó que la crisis económica que generó la nueva gestión nacional “afecta a todas, fundamentalmente con el aumento de la energía eléctrica”.

“Formosa es una provincia electrodependiente y el incremento es desmedido, de un 300 o 400%, así que va a repercutir mucho en las arcas de las empresas”, advirtió.

No obstante, marcó que “siempre hay interés” por parte de las empresas en instalarse en el Parque Industrial de Formosa, que “prácticamente está al 95% de ocupación”.

En ese sentido, “se está trabajando por nuevos proyectos”, comentando que “hay tres nuevos que posiblemente puedan instalarse dentro del Parque Industrial, pero todavía estamos en una etapa de análisis”.

Para finalizar, subrayó que a diferencia de lo que sucede en el ámbito nacional, “hay muchas líneas a través del Estado provincial, como el Fondo de Desarrollo Industrial y PyME (FonDIP), al que accedieron empresas que están radicadas en el Parque Industrial para compra de materia prima y aumento de la producción. En cambio, desde la Nación, nada”, contrastó.

Cabe recordar que el pasado 1º de marzo, al dejar inaugurado el período de sesiones en la Legislatura Provincial, el gobernador Gildo Insfrán destacó que “el año pasado, a través del FonDIP asistimos a PyMEs de sectores de alimentos, metalmecánico, textiles y servicios industriales con más de $700 millones. Ya son 336 las empresas inscriptas en el Registro Industrial Provincial, que emplean a más de 7 mil obreros de manera directa”.

A su vez, “invertimos más de $180 millones para mejorar la infraestructura del Parque Industrial de Formosa con el fin de ampliar la capacidad de radicación de empresas”, enfatizó en su mensaje el primer mandatario.