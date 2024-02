La secretaria nacional del CTERA apuntó contra el gobierno nacional por desfinanciar la educación

“La plata que no está llegando al pueblo va todo para el capital y la deuda externa”, sostuvo.

Este jueves 22, la secretaria general de la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA), Sonia Alesso, dialogó con AGENFOR y se refirió al feroz ajuste del Gobierno de Javier Milei, que afecta los trabajadores y trabajadoras.

En principio, reprochó la decisión del gobierno nacional “de no enviar a las provincias el Fondo de Incentivo Docente (FONID) y el Fondo Compensador”; y agregó que “también están anunciando no enviar los fondos que tienen que ver con el refuerzo nutricional, como el comedor y la copa de leche en las escuelas”.

A esto se suma “la paralización de obras educativas, que en muchos casos estaban en etapa de finalización, por lo cual, a partir de esta determinación, tendremos menos escuelas y jardines”.

Alesso siguió mencionando que “tampoco se está planificando enviar los fondos que tienen que ver con los acuerdos pedagógicos suscriptos y actualmente, está en discusión si nos van a convocar o no a paritarias, porque a partir de lo ocurrido con la Ley Ómnibus, el Presidente ha tomado una revancha con los que no han votado las leyes que él quería”.

“Estamos en una situación grave, falta menos de una semana para que empiece el ciclo lectivo y las provincias no saben si esos fondos van a ser enviados, con lo cual perjudica a todas las jurisdicciones; y por otro lado, los docentes no sabemos si el mes que viene vamos a cobrar más o menos, porque hasta ahora no han convocado a paritaria nacional docente que establece el piso nacional, el monto del FONID y el fondo compensador que son complementarios que nación envía a las provincias”, informó.

Formosa

En este punto se refirió a la decisión del gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, de pagar los incentivos docentes con fondos provinciales, en este periodo, marcando que “creo que la disposición es muy acertada”.

Sin embargo, manifestó que “el problema es que un gobierno provincial, cualquiera sea su signo político, se pueden hacer cargo un mes o dos meses, ya lo advirtieron algunos gobernadores”.

Siguiendo esa línea, expresó que “claro está, que a la provincia de Formosa, como a mi provincia, Santa Fe le va a llegar menos fondo y eso va a afectar primero el presupuesto provincial y también está la situación de los docentes”.

Gobierno nacional

Alesso se refirió, también, a la comunicación oficial del gobierno nacional, indicando que “hay un desconocimiento muy grave de los funcionarios de Milei, que están saliendo a hablar, el propio Presidente y el vocero, Manuel Adorni, deberían saber que hay dos leyes que están vigentes, una es la del FONID que los gobiernos nacionales siempre lo pagaron, lo mismo que el refuerzo nutricional”.

Continuó: “El gobierno nacional no puede desconocer esto y decir cualquier cosa como, por ejemplo, que estos fondos los tienen que pagar las provincias, cuando la Ley de Educación Nacional establece que los gobiernos provinciales y el Estado nacional son corresponsables de la educación en la Argentina”.

“Están hablando de educación, gente que no pasó por una escuela pública”, dijo contundente.

De ese modo, la secretaria de CTERA reprochó que “están haciendo un brutal ajuste, que lo vamos a pagar los trabajadores y trabajadoras y ya se empieza a sentir, porque al mismo tiempo aumentan el transporte, las tarifas, los alquileres, la comida y todo lo demás”.

Por otra parte, apuntó que “tienen un aparato montado de medios y redes sociales que convence a mucha gente como, por ejemplo, que hay que sufrir para ver la luz después del túnel y hasta ahora, sólo nos toca sufrir. Mientras hay grandes ganadores de este modelo, están perjudicando a las provincias, es una fuerte afectación al federalismo”.

Ley Ómnibus

Además, Alesso señaló que plantearon a los legisladores de las diferentes bancadas su oposición a la Ley Ómnibus y el DNU, considerando que “íbamos a estar afectados en el tema de educación, cultura, Conectar Igualdad y Educar, que quieren privatizar y dejar a los trabajadores en la calle sin salario”.

Agregando que “el contenido de esa ley, no solo impactaba de forma negativa en la educación, sino, también, en la privatización de las empresas que son parte del patrimonio nacional”.

“Los gobiernos provinciales, más allá del signo político, fueron a defender las cuestiones regionales que ponía en juego el trabajo de su provincia y esos mismos legisladores, algunos, que contribuyeron al triunfo de Milei, y lo respaldaron en la segunda vuelta, ahora se quieren morir, porque los están afectando en forma directa”, asintió.

Deuda

Asimismo, consideró que “hay una doble vara del gobierno nacional, primero, la principal plata es para pagarle al Fondo Monetario Nacional, deuda que contrajeron ellos con Luis Caputo como ministro de Economía, en el gobierno de Mauricio Macri; y ahora tenemos la segunda vuelta de Caputo, primero nos endeudó y después de hacer su trabajo para darle ganancias a las grandes multinacionales, se fue de vacaciones”.

“Y ahora vuelve para hacer lo mismo, ganancia para las empresas y endeudamiento externo”, acusó.

Se refirió, también, a la recaudación de gobierno nacional, indicando que “dicen que aumentó, pero claro, si no pagaron a nadie, no aumentaron los suelos, por el contrario, los congelaron, el ahorro lo están haciendo con el 33% de los fondos de jubilados que se están muriendo de hambre”.

“Ni hablar del tema de salud, no reparten los insumos, no hay medicamentos, los más caros, los oncológicos, porque la plata que no está llegando al pueblo va todo para el capital y la deuda externa”, ahondó.

Y reprochó: “Imagínense que los gobiernos provinciales reciban menos plata para el incentivo, para el fondo compensador, para los programas educativos, para la construcción de obras ¿qué quieren que hagan los gobernadores?, milagros”.

Por último, la referente ratificó que “el Estado nacional lo único que está haciendo juntar la plata para pagar la deuda y para que ganen plata los amigos de Caputo y Macri, mientras juegan con el hambre de nuestros niños”.