La Defensoría del Pueblo afirmó que la canasta básica aumentó más que la inflación

En el primer mes del año, la canasta básica tuvo un aumento por encima de la inflación, por lo que una familia conformada por 2 adultos y dos menores de edad, necesitaron un ingreso de $596.823 para no ser considerada pobre, mientras que para no caer en la indigencia el valor es de $285.561, según datos dados a conocer por el INDEC. Durante el mes de enero del 2024, la variación mensual de la Canasta Básica Alimentaria (CBA), fue de 18,6%, mientras que la de la Canasta Básica Total (CBT) fue del 20,4%, lo que empeoraron las condiciones de vida de millones de consumidores, siendo necesario resaltar las alarmantes cifras que confirman que el 60% de las niñas y niños están comprendidos en el nivel de pobreza. La canasta básica total se utiliza para medir el umbral de pobreza por ingresos, estableciendo que aquellos individuos o familias que perciban ingresos inferiores son considerados pobres; mientras que la canasta básica alimentaria, establece el límite de la indigencia, incluyendo así a las personas y familias que no llegan a completar las 4 comidas diarias. En estos casos, no se incluyen los denominados gastos estructurales como pueden ser los alquileres y al mismo tiempo se subvalúan, esto es se disminuyen las necesidades alimentarias, por lo que lo publicado por el INDEC es relativo y en la realidad lo que necesita una familia tipo en la actualidad para no ser pobres asciende a $772.711. Con estos números, el Salario Mínimo, Vital y Móvil (S.M.V.M.), que desde diciembre se mantiene en $156.000, alcanza apenas para cubrir el 54,63% de la canasta alimentaria. Por otro lado, solo cubre el 26,14% de las necesidades totales de una familia.