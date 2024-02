Inició la capacitación sobre “Actividad física de manera responsable”

Este jueves 29, en el Estado Centenario, inició la primera jornada de la capacitación “Actividad física de manera responsable - para personas mayores”, organizado por la Secretaría de Deportes y Recreación Comunitaria de la provincia. Continuará este viernes 1 de marzo.

Consiste en un curso intensivo teórico- práctico en donde se dan charlas sobre danzaterapia, deportes, entretenimiento y emociones en personas mayores.

Al respecto, el encargado del organismo Mario Romay señaló a AGENFOR que "contamos con la presencia de directores de deportes y profesores que van a estar a cargo de los gimnasios terapéuticos de la provincia”.

También, recordó que todos los años a fines de febrero o principio de marzo, se reúnen con los directores de deportes de toda la provincia “para presentar el calendario deportivo”.

Aclaró que en esta oportunidad “no pudieron hacerlo”. porque “muchas veces nos regimos por el calendario nacional y, debido a este contexto político y económico en donde no hay diálogo con el Gobierno nacional, no se ha nombrado al Subsecretario de Deporte de Nación, ni tampoco hay fechas tabuladas, no podemos organizarnos”.

“Por ello, hemos decidido empezar por nuestra política interna, por esta capacitación para el programa de los gimnasios terapéuticos que brindan la actividad física y de prevención para los adultos mayores”, añadió.

En tanto, aseguró que a pesar del contexto a nivel país, desde el organismo “continuarán con la política de actividad física y deporte en base al Modelo Formoseño” asegurando que “de alguna manera siempre vamos a estar acompañando”.

Finalmente, reflexionó que las medidas que se están tomando a nivel nacional “preocupan” y en referencia a ello informó que hasta el momento “no contamos con un presupuesto asignado, por lo tanto estamos trabajando en base al del 2023”.

“La verdad es que si el Estado Nacional está desfinanciando cuestiones tan sensibles como lo son la educación y la salud ¿qué nos queda a los de deporte?, cerró.