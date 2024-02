Denuncian suspensión en la entrega de medicamentos, prótesis y otros beneficios en perjuicio de personas con discapacidad entre otros

La interrupción del Gobierno Nacional de transferencias de fondos a las Provincias en concepto de cápita, impide que se brinden medicamentos de alto costo, elementos protésicos, ortopédicos, suspensiones de acompañantes terapéuticos, asistentes y/o cuidadores entre otras coberturas-La Defensoría del Pueblo de la Provincia de Formosa, junto con los demás Organismos de la Constitución de todo el País, denunciaron al Director Ejecutivo de la ANDIS, Dr. Diego Orlando Spagnuolo, por la discontinuidad, disminución o mora de prestaciones que vienen sufriendo los titulares de pensiones no contributivas y personas discapacitadas, que ven afectados sus derechos a la salud, sociales y educativos. Es que, al haberse interrumpido las transferencias de fondos a las provincias en concepto de cápita, comenzaron a suspenderse prestaciones que se administran desde las Unidades de Gestión Provincial, a través de Incluir Salud Ex – Profe, como por ejemplo, el no otorgamiento de medicamentos, elementos protésicos, ortopédicos, prestaciones de alto costo, baja incidencia, falta de financiamiento en el transporte, también de acompañantes terapéuticos, asistentes y/o cuidadores, “todo lo que en la práctica sobrecarga a los sistemas de salud provinciales, desconociéndose si los mismos tendrán capacidad de respuesta para estos sectores altamente vulnerables, que representan más de medio millón de personas en todo el país”. Por otra parte, se planteó la urgente necesidad de designar la Autoridad que se hará cargo de la Dirección Nacional de Acceso a los Servicios de Salud, ya que, a más de un mes de la asunción del nuevo Gobierno Nacional y en un contexto de profunda crisis económica y social, resulta imperativo que el Estado Nacional no abandone a este sector poblacional, tal como lo estipulan diversos Tratados Internacionales suscripto o suscriptos por la República Argentina. Esta ausencia de autoridad decisora, no permite la obtención de respuestas a las legítimas demandas de las personas con discapacidad y sus familiares, vulnerando elementales derechos que deben ser resueltos a través del Programa Incluir Salud.