Artistas autoconvocados de Formosa repudiaron dichos del senador Paoltroni

La Asamblea de Artistas Autoconvocados de Formosa repudió los dichos del senador de Formosa, Francisco Paoltroni (LLA) quien en una entrevista periodística se refirió a la represión de manifestantes frente al Congreso Nacional y dijo que no le preocupa “porque son todos artistas, no son laburantes y no representan al pueblo trabajador”.

“Los dichos de este legislador demuestran su total ignorancia hacia la labor de los y las artistas, ya que descalifican y menosprecian el arte como trabajo”, señalaron los artistas y afirmaron además que “la cultura genera empleo genuino y contribuye al PBI nacional”.

Los y las artistas realizarán esta semana nuevas acciones en la vía pública bajo la consigna La cultura no se negocia y No al Apagón Cultural. Cabe recordar que la Asamblea se plegó al paro y movilización que convocado por la CGT se realizó el miércoles 24 de enero en todo el país en repudio y rechazo al DNU del Gobierno nacional y al proyecto conocido como Ley ómnibus que estuvo en tratamiento en comisiones del Congreso Nacional. Luego de las negociaciones con la oposición, el Gobierno dio marcha atrás con los puntos más polémicos de la Ley ómnibus y en ese marco, la cultura contó con diversos puntos en los que el oficialismo finalmente cedió, como por ejemplo con la reducción de las modificaciones al Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) y el retroceso en el cierre del Fondo Nacional de las Artes (FNA), pero no así del Instituto Nacional del Teatro (INT).

En los artículos de cultura lo principal del proyecto se mantiene y por ello artistas y trabajadores de todo el país siguen movilizados y en Formosa, artistas y trabajadores están organizando los próximos pasos y definir líneas de acción en consonancia con la movida nacional que encabeza Unidxs por la Cultura, un espacio de articulación y coordinación de los sectores de la cultura en lucha

El plan de lucha ratificado incluye convocar a movilizar a toda la cultura y sectores en lucha frente al Congreso Nacional, impulsar asambleas en todo el país para fortalecer nuevas acciones, impulsar un Carnavalazo Cultural para el 12 y 13 de febrero y una instancia federal y nacional que empiece a construir la Marcha Federal de la Cultura. “Con un paro no alcanza para frenar este shock de medidas antipopulares, esta ruta de acción es clave para que la pelea se fortalezca en todo el país”, señalan desde Unidxs por la Cultura.

Modificaciones

A la luz de las modificaciones del proyecto de Ley Ómnibus, llamado Ley de bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos, el Instituto Nacional del Teatro (INT) será absorbido por la Secretaría de Cultura y dejará de ser un ente autárquico, mientras que el FNA, el INCAA, el INAMU y la Conabip no serán reducidos a programas de la Secretaría de Cultura, pero se mantiene el desfinanciamiento al colocar un tope del 20% para los gastos de funcionamiento interno. Si se aprueba un tope de gastos sin establecer un mínimo de ingresos, el camino es el vaciamiento de estos organismos.

En el caso de la producción cinematográfica, que es el área de la cultura que más puestos de trabajo genera, el proyecto modificado mantiene lo esencial. Además de desfinanciar, por otra vía, al INCAA, se mantiene que los que acceden a subsidios deben cubrir el 50% del costo de producción, por lo que priva de recursos al cine independiente, en favor de las grandes productoras. Además, se mantiene la derogación de artículos sobre distribución y exhibición, que da vía libre a que las salas de cine estén ocupadas 100% por las megaproducciones, en general norteamericanas; mantiene la derogación de las categorías de películas de interés especial, cortometrajes, y noticieros cinematográficos de producción nacional, o sea producciones de contenido educativo y de interés social en general. Estas medidas reducirán fuertemente el desarrollo del sector audiovisual que genera 94 mil puestos de trabajo de modo directo, 174.000 puestos de trabajo indirectos y más de 365.000 en actividades inducidas.

Se mantiene también la derogación de la Ley de protección a la actividad librera, por lo que el precio de los libros aumentará eventualmente sin techo, se concentrará el mercado en las dos multinacionales del libro en español (Random, Clarín) y cerrarán librerías y editoriales independientes.